PSOE de Cádiz espera que la visita de Zoido no sea testimonial y el Gobierno luche "en serio" contra el narcotráfico

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido este lunes el interés mostrado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su visita al Campo de Gibraltar pero espera que "no sea testimonial sino la muestra de que por fin el Gobierno va a tomarse en serio la situación de excepcionalidad que vive la provincia por el repunte del narcotráfico y la delincuencia organizada".

En un comunicado, Ruiz Boix ha achacado que este escenario se debe "a la dura política de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy que dejado a la provincia con 300 agentes menos, la mitad de ellos del Campo de Gibraltar, y sobre todo, por haberse dedicado estos años a desmontar el sistema de seguridad con el que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) hacían frente a las redes mafiosas".

El dirigente socialista ha insistido en que "esperamos que las medidas no sean flor de un día, sino permanentes en el tiempo ya que no estamos ante incidentes aislados sino ante una suma continua que demuestra que la provincia no está contando con los medios técnicos y humanos suficientes para combatir al narcotráfico"

De esta manera, para Ruiz Boix urge "al fortalecimiento de los recursos y la presencia de los CFSE con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y dar respuesta a una demanda que continuamente reclaman los propios efectivos policiales".

A juicio del vicesecretario general, existe "una impunidad constante en esta lucha de David contra Goliat, el Estado en el papel de David, sin efectivos y con medios anacrónicos y Goliat, los narcos, con los medios más avanzados y sofisticados con hasta sistema de radares".

De igual modo, Ruiz Boix ha abundado en que "tratándose de la provincia frontera sur de Europa donde se supone que deberían de existir más medios de seguridad y control, sucede lo contrario, y es un escenario que parece de película, donde los narcos campan a sus anchas como los hemos visto en Guadarranque, y pueden desafiar a los CFSE ya sea rescatando a un detenido en un hospital o haciéndose con una embarcación del depósito judicial de Conil".

"Es un desafío en toda regla que requiere de una respuesta contundente por parte del Gobierno", ha incidido el también alcalde de San Roque, quien ha recordado que "desde el PSOE venimos demandando que se declare Zona de Especial Actuación a la comarca".

"Lo mejor que podía hacer Zoido hoy es felicitar tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil del Campo de Gibraltar por seguir protegiéndonos a pesar de las dificultades que sufren por la escasez de medios y por la profesionalización de la violencia de los narcotraficantes", ha continuado.

En la misma línea, Ruiz Boix ha recordado que este martes en el Senado tendrá que responder el ministro a una pregunta del senador por la provincia y portavoz de Interior, Francisco González Cabaña, para que explique en sede parlamentaria lo que ha avanzado este lunes en La Línea y que los socialistas consideran "insuficiente".

"Le vamos a requerir que explique qué está haciendo el Gobierno y qué hará a partir de este momento para combatir con rotundidad y de manera eficaz el narcotráfico y la delincuencia organizada en el Campo de Gibraltar con el objetivo de evitar situaciones como las acaecidas recientemente en La Línea o Conil", ha reseñado.

Asimismo, ha el dirigente socialista recordado que el PSOE en su papel de control al Gobierno también está pendiente de la comparecencia que el ministro tendrá que llevar a cabo en el Congreso.

En ese aspecto, Ruiz Boix ha insistido en que el PSOE viene pidiendo al Gobierno que "no baje la guardia en el combate a la delincuencia organizada existente en La Línea, donde hace meses murió un Policía Local persiguiendo a un narco", así como "que se mantenga la presencia continua de los refuerzos de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS), sin embargo, es evidente que esa guardia se ha bajado y que la situación se les está escapando de las manos".

"La Junta de Andalucía no tiene que redoblar ningún tipo de esfuerzo porque su compromiso con la Línea ya lo expresó 'in situ' hace una semana la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y ya lo sabe la ciudadanía", ha advertido dirigente provincial del PSOE, quien ha asegurado que "es el Gobierno el que tiene un serio problema al que no va a poner freno con medidas que no sean permanentes y proporcionales a la magnitud que está adquiriendo el conflicto".

Con todo, Ruiz Boix ha señalado que "el PSOE de Cádiz comparte las demandas de los sindicatos de policía y de los propios campogibraltareños que son los que padecen directamente la inseguridad ciudadana junto a los propios efectivos policiales y son ellos los que soportan la alarma social que toda esta situación genera y que no es positiva para la comarca, ni para la provincia de Cádiz".