PSOE pide un acuerdo para dinamizar la economía de Rota y la Bahía como compensación del escudo antimisiles

Actualizado 02/05/2013 15:53:39 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 May. (EUROPA PRESS) -

Diego López Garrido, portavoz socialista de la comisión de Defensa del Congreso, y la diputada Mamen Sánchez han presentado una proposición no de Ley en la que piden al Ministerio de Defensa que "establezca un acuerdo administrativo con los Estados Unidos (EEUU) en el que se recojan medidas concretas de desarrollo de los aspectos económicos del Segundo Protocolo del Convenio entre España y el citado país con el objetivo de dinamizar la economía de Rota y de la Bahía de Cádiz".

Según indica el PSOE en un comunicado, los diputados socialistas han mostrado su disconformidad porque el Gobierno del PP "no ha desarrollado ningún tipo de acuerdo con EEUU en el que se recojan medidas de beneficio para la provincia de Cádiz", tal y como había anunciado Defensa que se haría a través de "protocolos conexos", pero "la realidad es que sólo se está haciendo memorandos técnicos circunscritos al ámbito de adiestramiento y mantenimiento".

A juicio de López Garrido, "se echa de menos la implicación del Gobierno para sacar provecho de la negociación con EEUU. Estamos ante una opción de defensa colectiva, que beneficia a toda Europa, pero que implica en muchos aspectos y muy directamente a una provincia, la de Cádiz, y a una Base la de Rota que no pueden perder la oportunidad de que se le compense con medidas concretas de dinamización económica".

Mamen Sánchez añade "el Gobierno de Rajoy no puede conformarse con dar todo a los Estados Unidos sin recibir nada a cambio. No puede conformarse con que el único beneficio que pueda tener la zona sea el aumento de alquiler de vivienda o el aumento del consumo en los negocios que use el personal norteamericano".

En la proposición no de Ley los socialistas también solicitan que se "promuevan proyectos empresariales a favor de los astilleros de Navantia y de la industria auxiliar de la zona, así como los contratos de mantenimiento o reparaciones que puedan aumentar la actividad empresarial". Los diputados socialistas creen que el Ministerio de Defensa "puede hacer mucho más en este sentido y no sólo esperar a noviembre para conocer si se le adjudica o no el contrato de mantenimiento a Navantia".

El portavoz de Defensa y la diputada gaditana han mantenido también una reunión con el comité de trabajadores de la Base Naval de Rota, para conocer su opinión sobre cómo se están desarrollando los preparativos ante la próxima llegada de contingente norteamericano para instalarse en la misma.

En este sentido los trabajadores han mostrado su "preocupación" porque en pocos meses y, a pesar del aumento de actividad y de personal norteamericano por el escudo antimisiles, han sido "más de 50 puestos de trabajo los que se han amortizado por parte de trabajadores laborales locales".

Recuerdan en este punto que el Convenio Bilateral establece una proporción entre el número de personal civil americano y personal civil español. Para estos trabajadores "no tiene sentido que se despida a nadie cuando la Base va a incrementar su actividad".

Por ello, los diputados socialistas van a preguntar al Gobierno cuál es el número actual en la Base de Rota de personal civil americano y van a introducir el la proposición no de Ley un punto en el que se pida al Gobierno "que cumpla el Convenio en cuanto a la proporción entre trabajadores civiles norteamericano y personal laboral local".