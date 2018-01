PSOE-A pide a De la Serna, "si existe", que "cumpla con la palabra dada" a los trabajadores de la estiba

Publicado 16/01/2018 12:47:50 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha manifestado que le preocupa "enormemente la situación que se está empezando a vislumbrar de nuevo con el sector de la estiba", por lo que ha pedido al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "si existe", que "cumpla con la palabra dada" a los trabajadores de la estiba.

En declaraciones a los periodistas en una visita al puerto de Algeciras (Cádiz), Jiménez ha afirmado que "hay una torpeza enorme y una irresponsabilidad que no está midiendo De la Serna, que no está demostrado que exista como ministro todavía a pesar de los meses, cuando no está viendo el peligro que significa el no cumplir con la palabra dada a los trabajadores portuarios, no sacando adelante el real decreto que debe desarrollar los acuerdos que se alcanzaron".

En este sentido, ha recordado que "la huelga de la estiba supuso un coste de más de 100 millones de euros que no se puede volver a permitir", por lo que ha pedido "que cumplan con su palabra".

"Que se sienten y les garanticen a los trabajadores que se va a desarrollar lo que se comprometieron, que de eso está pendiente el no poner en crisis el sistema portuario español", ha subrayado el portavoz socialista, que ha incidido en pedir al ministro de Fomento "que inmediatamente despeje el panorama cumpliendo con la palabra dada a los estibadores".