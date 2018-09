PSOE recuerda que "ningún gobierno socialista en 40 años ha puesto un peaje" y la AP-4 quedará liberada en 2019

Publicado 05/09/2018 13:20:18 CET

CÁDIZ, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Cádiz Salvador de la Encina ha recordado que "ningún gobierno socialista en 40 años de democracia ha puesto ningún peaje en España". Asimismo, tras señalar que el PSOE "no es partidario de los peajes porque son elementos de discriminación territorial", ha asegurado que la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla quedará liberada en 2019.

En rueda de prensa, De la Encina ha pedido al PP "que no asuste", ya que "no tienen credibilidad ninguna después de siete años en los que no han tenido voluntad ninguna de levantar el peaje ni de hacer las cosas bien".

En este sentido, ha añadido que, según ha explicado el ministro de Fomento, José Luis Ávalos, "queda un año y no hay nada preparado para que esa carretera, cuando sea ya autovía, tenga un mantenimiento", por lo que, a su juicio, "muy clara las intenciones del PP de liberar la AP-4 no estaban".

Asimismo, ha indicado que eso es lo que ha pasado con otros peajes que cumplen antes, como la AP-7, y el ministerio "se ha tenido que poner deprisa y corriendo a sacar los pliegos" para su mantenimiento por parte de empresas privadas. "Pero el PP parece que no se entera y actúa asustando", ha añadido.