Sáenz de Santamaría ve que "la militancia ha hablado" y que "lo prioritario" antes que el debate es la integración

Publicado 09/07/2018 21:17:20 CET

CÁDIZ, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha reivindicado que "la militancia ha hablado" y ha señalado que ahora, dentro del proceso, se ha empezado "una segunda fase" en la que, a su juicio, "sería bueno que se terminara con un acto de integración". En este sentido, a preguntas de los periodistas sobre si habrá debate con Pablo Casado, ha afirmado que para ello "lo prioritario es la integración" y que le gustaría "que antes hubiera un diálogo sincero para un acuerdo".

En un acto convocado por el PP de Cádiz, que ha contado con la presencia del vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas; el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; y el presidente provincial del PP en Cádiz, Antonio Sanz, entre otros, Sáenz de Santamaría ha manifestado que iba "a dar las gracias por la confianza que la mayoría de afiliados de la provincia" le ha dado.

"Una vez que he tenido la confianza de la mayoría de los afiliados, me gustaría trabajar en una lista de integración que haga que nuestro partido sea más grande, más fuerte y más unido, porque es lo que los militantes merecen", ha afirmado la candidata a la Presidencia, que ha añadido que se empieza "una segunda fase" en la que, a su juicio, "sería bueno que se terminara con un acto de integración".

Sáenz de Santamaría ha reivindicado que ha dicho "claro" que el PP es "un partido político que hace un congreso para elegir un presidente". Así, tras recordar que Pablo Casado y ella son "compañeros", ha señalado que le gustaría, antes que el debate, "buscar primero los puntos de coincidencia para buscar los puntos de integración".

"Éste es un partido en que la unidad, dentro de la posición de cada cual, es un elemento muy querido y muy respetado por la militancia. La militancia ha hablado y creo que ahora nos tocaría trabajar para integrarnos", ha afirmado la candidata a la Presidencia del PP, que ha insistido en que para ella "lo prioritario es la integración".

Así, ha añadido que antes de tener un debate con Pablo Casado le gustaría "que hubiera un diálogo sincero para un acuerdo". "No tengo problemas en debatir, lo he hecho toda mi vida, en la oposición y en el Gobierno, pero no estamos hablando de adversarios políticos, sino de compañeros que tenemos que trabajar para lo mejor para el partido, y creo que lo mejor para el partido es unir, buscar lo que nos une, ampliar el partido y hacerlo cada vez más grande", ha concluido.