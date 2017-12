Sale adelante la moción de censura en San José del Valle (Cádiz) y PP releva a PSOE

Actualizado 27/12/2017 14:50:37 CET

SAN JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ), 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP Antonio García Ortega se ha convertido en el nuevo alcalde de San José del Valle (Cádiz) tras ser aprobada la moción de censura presentada por el PP e IU en un Pleno en el que el PSOE se ha marchado tras considerarlo "ilegal". Por su parte, el concejal de IU se ha manifestado ante la mesa de edad del Pleno diciendo que "no se ratifica" en el escrito presentado como baja suya del partido.

Cabe recordar que el único concejal de IU había firmado la baja del partido, aunque posteriormente aseguró que firmó el escrito "engañado" por la dirección provincial.

Esto ha hecho que el PP haya presentado, previo al Pleno, un informe alegando que debía ser la mesa de edad la que debía pronunciarse sobre la seguridad jurídica y de garantías del edil de IU, mientras que por su parte el secretario del Ayuntamiento ha insistido en que daba por válido el escrito de baja presentado por un representante de IU.

Por su parte, el portavoz del PSOE ha advertido de que si la mesa de edad se ratificaba "en esta ilegalidad" de celebrar el Pleno, su grupo no iba a participar, como así ha sido. Por tanto, la moción ha salido adelante con los cinco votos a favor de los concejales del PP y el del concejal de IU y sin ningún voto en contra por la ausencia del PSOE.

En el informe presentado por el PP se alega que el secretario del Ayuntamiento "le da plena validez" a los escritos presentados por terceros --el representante de IU que presentó el escrito con la baja del edil--, "sin que conste las verificaciones y acreditacionescorrespondientes y sin que conste la ratificación del mismo concejal a un escrito de renuncia presentado por un tercero que dice tener autorización de otro tercero que dice representar a una formación política, sin que conste las acreditaciones y verificaciones con todas las garantías".

Además, el PP se ha amparado también en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 junio 2010, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cuando regula sobre la renuncia al cargo de un concejal, en este caso de una supuesta renuncia de un determinado grupo municipal, "manifestando el alto tribunal que al no constar una renuncia expresa del concejal ni consta su posterior ratificación a la misma, estiman el recurso especial de protección de derechos fundamentales ordenando reconocerle la condición jurídica de concejal".

Igualmente, el informe presentado por el PP señala la sentencia del Tribunal Constitucional que plantea la inconstitucionalidad del artículo 197.1.a) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General --sobre las mayorías reforzadas o no para las mociones de censuras-- por vulnerar el artículo 23 de la Constitución.

Por todo ello, el PP ha alegado que debía ser la mesa de edad la que debía apreciar las circunstancias planteadas, entendiendo que no consta la seguridad jurídica y las debidas garantías del abandono de su grupo municipal por parte del concejal de IU.

PSOE VE UNA "FLAGRANTE ILEGALIDAD"

Por su parte, el portavoz y hasta ahora alcalde del PSOE, Antonio González, ha insistido en que el edil de IU "reconoció que firmó la baja" y ha considerado la situación como "una flagrante ilegalidad en la que el PSOE no va a participar".

Además, ha acusado al PP de "interpretar la ley", ha insistido en que la moción era "improcedente" y ha advertido de que la mesa de edad estaba compuesta por dos concejales del PP, "grupo beneficiario de esta moción".

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento ha insistido en que para él los documentos presentados por la baja del edil de IU eran "válidos" y ha afirmado que "no puede negar que los ha presentado él --en referencia al concejal de izquierdas--". No obstante, ha señalado que no era quien debía decidir, ya que el secretario no tiene potestad para suspender un Pleno.

LA RAZÓN

El portavoz del PP ha señalado que no se trataba de decidir quién tenía o no la razón y ha criticado que se estuviera juzgando al concejal de IU.

Por su parte, la mesa de edad ha procedido a preguntar al citado concejal de IU si se ratificaba en el escrito de baja presentado, lo cual no ha hecho. Así, una vez que la mesa ha decidido continuar con el Pleno, los cinco ediles del PSOE se han levantado y se han marchado del salón plenario.

A partir de ahí, el Pleno de la moción de censura ha continuado, saliendo elegido como alcalde el hasta ahora portavoz del PP, Antonio García Ortega, con los votos a favor del PP y del concejal de IU.

"A PELEAR A PARTIR DE MAÑANA"

García Ortega ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que "jurídicamente se ha desmontado el informe del secretario sobre el quorum necesario para la votación en el Pleno y que no hacía falta una mayoría reforzada".

Así, una vez que ha tomado posesión de su cargo como alcalde, Antonio García Ortega ha afirmado que "mañana mismo a primera hora estaré en el despacho, y a pelear por los vallenses".

Cabe recordar que Antonio García Ortega había sido alcalde en el mandato 2011-2015, perdiendo las elecciones de mayo de 2015 con el PSOE por 70 votos, tras obtener cinco concejales, los mismos que los socialistas, que gobernaban hasta esta moción de censura en minoría.