Sanz niega que el plan para el Campo de Gibraltar que "vende" el PSOE sea novedad porque "lo impulsó el PP"

Publicado 16/06/2018 16:34:26 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha manifestado este sábado que el plan integral que este viernes "vendió el PSOE" para la comarca del Campo de Gibraltar "no es una novedad, porque quien lo impulsó fue el PP".

"Rajoy ya anunció un plan de acción especial con medidas específicas para La Línea (de la Concepción) y toda la comarca", ha afirmado Sanz en el transcurso de la Junta Directiva Provincial de los 'populares' gaditanos que se ha celebrado en la sede local del PP de San Roque (Cádiz), y desde donde ha pedido al PSOE que "no haga demagogia y electoralismo".

El presidente del PP de Cádiz ha indicado que "este plan incluía medidas importantes tanto en materia de seguridad como en materia económica, de empleo y desarrollo social del Campo de Gibraltar", y ha apostillado que "el que nos venden no tiene soporte económico, nadie sabe sus medidas y, si no tiene el respaldo de todas las administraciones, tampoco tiene futuro".

Por ello, ha pedido al PSOE que "no lo venda como un proyecto novedoso, concreción en las medidas y que no juegue con los vecinos del Campo de Gibraltar para hacer demagogia y electoralismo porque se trata de algo que no se lo merecen".

Sanz se ha cuestionado además "cómo se puede hacer un plan de este calado en 48 horas pero no se expliquen las medidas ni ningún soporte presupuestario".

CONGRESO NACIONAL

Por otro lado, el presidente del PP de Cádiz ha anunciado que el partido dispondrá de 60 compromisarios para el próximo congreso nacional que se celebrará los días 20 y 21 de julio en Madrid.

Los 'populares' gaditanos han celebrado esta reunión en San Roque para encarar la preparación del próximo congreso, trasladando un mensaje "claro y compartido por todos", que "desde el PP de Cádiz afrontamos con ilusión, fuerza y unidad para el reto de elegir al mejor presidente o presidenta no solo del Partido Popular, sino también del próximo Gobierno de España".

Sanz también ha vuelto a valorar la figura de Mariano Rajoy tras dejar, este viernes, su acta de diputado y finalizar tu etapa política, "dándonos un ejemplo de grandeza y honestidad, de altura personal y política con una decisión que nos impacta pero que respetamos, siendo, para siempre, una referencia para todos", según ha comentado.

Respecto al nuevo gobierno socialista, Sanz ha mostrado su preocupación por distintas actuaciones realizadas en base a la "demagogia y la irresponsabilidad". El presidente de los 'populares' gaditanos ha hecho un llamamiento al ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el Brexit y lo que representa para los intereses españoles en cuanto a Gibraltar, para "que no dé un giro de 180 grados y mantenga la posición sólida, moderada y responsable que ha tenido con Rajoy y no asuma riesgos que lo perjudiquen al Campo de Gibraltar".

Igualmente, le ha pedido "prudencia y responsabilidad" en un asunto como la inmigración porque la demagogia y el electoralismo es peligrosa, por lo que ha hecho un llamamiento para que "no se precipite" y generar un efecto llamada de consecuencias preocupantes, como, a su juicio, se está demostrando en el Estrecho de Gibraltar y que "tenga muy en cuenta la opinión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado".

Por otra parte, Sanz ha defendido la posición del PP como partido de gobierno, a pesar de encontrarse en la oposición, "construyendo" y, por ello, ha solicitado a los diputados y parlamentarios populares que "defiendan a los autónomos andaluces, uno de los sectores económicos que más apoyo debemos de dar porque es la que más tiene que ver con la recuperación económica y la creación de empleo".

Así, Sanz ha explicado que "desde el PP andaluz se está desarrollando una campaña, a la que se suma el PP de Cádiz, en la que se proponen medidas de apoyo a emprendedores en nuestra región, donde de los 447 millones presupuestados para este colectivo, se han quedado sin ejecutar 148 millones en 2017",

Por eso se apuesta por rebajar 1,5 puntos en el IRPF en el tramo autonómico para conseguir que tengan uno de los mejores tratamientos fiscales de España"; ampliar en doce meses más la 'tarifa plana' de 50 euros, para que los nuevos autónomos andaluces puedan beneficiarse de esta medida; poner en marcha un programa de cuota cero para jóvenes menores de 30 años que no tengan que pagar cuota en los dos primeros años de su actividad; y poner en marcha un programa de Segunda Oportunidad para los autónomos que no perciben ninguna prestación o subsidio que contemple un itinerario de reemprendimiento y empleo junto a una ayuda económica en seis meses".

"El PP está obligado a seguir aportando en positivo, construyendo y sumando políticas en positivo porque no hemos dejado de ser partido de gobierno y por ello tenemos que seguir actuando como tal, sumando y ofreciendo soluciones a los problemas de los gaditanos", ha dicho Sanz.

Por último, Sanz ha insistido en la importancia que está teniendo la campaña de afiliación #YOSOYELPP que "está significando una auténtica motivación para el trabajo diario, con una reacción ciudadana de indignación tras la moción de censura que ha desalojado a los ganadores de las últimas elecciones poniendo a los perdedores, que ha generado un punto de inflexión entre los simpatizantes del PP".

SITUACIÓN EN SAN ROQUE

Respecto a la situación de San Roque, Sanz ha confiado en que el trabajo que están realizando tanto la candidata 'popular', Marina García, como todo su equipo, sumado a la urgencia del cambio político, la hacen como la única alternativa y garantía de progreso y avance para aprovechar todas las potencialidades que tiene el municipio.

La propia Marina García ha transmitido a los asistentes su ilusión y ganas de cambiar San Roque, con un alcalde, ha agregado, que lleva siete años en el que ha conseguido que el pueblo no esté contento y, por ello, el PP "está en la calle explicando a los vecinos nuestro proyecto de cambio y mejora para el municipio".