Sanz (PP) cree que el PSOE está "mintiendo" y "manipulando" al sector almadrabero por "intereses ocultos"

Actualizado 02/05/2013 16:11:39 CET

CÁDIZ, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha acusado al PSOE de "mentir" y "manipular" al sector de las almadrabas, asegurando que están construyendo "una gran farsa usando a los trabajadores de la mar electoralmente" porque, según el 'popular', hay "más cuota de atún que nunca" y, por lo tanto, la actividad, la investigación científica y el empleo "están garantizados".

En rueda de prensa, Sanz ha subrayado que las decisiones del Gobierno han "avanzado" en el sentido de proponer "más y mejores condiciones", así como un reparto de cuota "más equilibrado, justo y productivo". Al hilo, ha criticado al PSOE, partido que gobernaba en 2006 "cuando estuvieron a punto de desaparecer las almadrabas" y desde entonces, según Sanz, la cuota "fue bajando hasta que el PP ha conseguido por primera vez incrementarla".

"Si las almadrabas hubiesen perdido cuota lo entenderíamos, pero no ha habido recortes, es el mismo tonelaje que el año pasado y a igual cuota, igual derechos de los trabajadores ¿o estamos hablando de otra cosa?", se ha preguntado el dirigente popular.

Entiende el presidente del PP gaditano que la "pelea" no era hasta ahora ni el Observatorio Científico del Atún ni la investigación sino un aumento de cuota, criticando que cuando ésta se consigue, "ahora se marcan el rollo del Observatorio cuando sabían que tenía fecha de caducidad". Al hilo, ha asegurado que "quién cerró el compromiso de tres años de duración del Observatorio fue el PSOE, a través de los PGE sin que presentasen una enmienda en contra", añadiendo que le parece "una gran mentira" que el empleo "dependa de la investigación" porque "a igual cuota, igual empleo".

Así, ha avanzado que el Gobierno "garantiza" la investigación del atún a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO), entidad que, según Sanz, "abrirá este año nuevas líneas de investigación a favor del sector".

Además, Sanz ha mostrado su "sorpresa" por lo que entiende como una actitud "inaudita e insolidaria" del PSOE por "defender a cuatro almadrabas dejando tirados a los más de 60 barcos y casi 150 trabajadores de la flota artesanal". En este sentido ha criticado que el PSOE se "oponga" a un reparto social de las cuotas "defendiendo sólo a cuatro empresas de almadrabas y pretendiendo hundir a 150 trabajadores en la provincia". "Están dejando tirados a 60 barcos que dependen de las ayudas del reparto social", ha abundado Sanz, añadiendo que el objetivo del Gobierno "no es entrar en la rentabilidad de las empresas, ni en las mejoras sociales, sino mantener el empleo y la cuota".

Por su parte, el portavoz de Pesca de PP en el Parlamento, José Manuel Martínez, ha recordado la Proposición no de Ley que presentó el PSOE sobre "el valor científico de las almadrabas", votando en contra el PP "porque las empresas no pueden ocupar el espacio de las administraciones"; además de otra PNL en octubre de 2012 de apoyo al sector del atún rojo "retirándola poco después".

Ha añadido Martínez que el PSOE "con gran desconocimiento" propuso también un estudio sobre la alimentación, reproducción y comportamiento del atún rojo "pero deben de saber que esta especie cuando viene de derecho, cuando va a desovar, no come, por tanto no se alimenta y, además, la reproducción la hace en el Mediterráneo, no en las almadrabas".

También ha asegurado que lo que acordaron en la Plataforma en Defensa de las Almadrabas sus integrantes --los alcaldes de Barbate, Rafael Quirós (PSOE), Conil, Juan Bermúdez (IU) y Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), empresarios y trabajadores de las almadrabas-- "ya estaba premeditado de antemano", así que se ha mostrado dispuesto a "desenmascararlos" para que "no mientan al sector pesquero".

Finalmente, ha asegurado que con él "no ha hablado nadie de las almadrabas", añadiendo que la "pelea de los empresarios de la almadraba viene por las subvenciones, quieren que se les inyecten dinero pero ahora no se puede", destacando lo "ágil e inteligente que ha sido la almadraba de Barbate, que salió el año pasado de la Organización de Productores de Almadraba (OPP), por comprar cuota y tener garantizada su actividad".