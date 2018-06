La Semana de la ONCE llega a la provincia de Cádiz para compartir con los gaditanos "la experiencia vital" de los ciegos

ONCE

Publicado 04/06/2018 14:30:03 CET

CÁDIZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La II edición de la Semana de la ONCE ha comenzado este lunes su andadura en la provincia de Cádiz donde hasta este sábado ofrecerá actividades de distinto ámbito abiertas a todos los públicos en las localidades de Cádiz y Chiclana para compartir con los gaditanos "la experiencia vital" de los ciegos.

En un comunicado la presidenta del Consejo Territorial de ONCE Andalucía, Isabel Viruet, ha señalado que la Semana de la ONCE "este año lleva por lema 'Tú y yo tenemos mucho que ver' y quiere ser una invitación a los ciudadanos para compartir el pulso y la experiencia vital de las mujeres y los hombres que conforman la ONCE en Andalucía".

La concejala de Presidencia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández; la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Cádiz, Gema Pérez; la delegada territorial de Educación, Remedios Palma, y la vicepresidenta de la Diputación de Cádiz, Maribel Peinado, entre otras autoridades, junto al director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y la consejera territorial Milagros Rodríguez han sido los encargados de inaugurar esta semana de "intensa" actividad institucional para mostrar el modelo social de la ONCE a los gaditanos.