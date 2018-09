Susana Díaz "confía en la palabra" de Pedro Sánchez de que se mantendrá el contrato de las corbetas con Arabia Saudí

Publicado 11/09/2018 9:07:06 CET

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado este martes su plena "confianza en la palabra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado viernes le trasladó un "mensaje de tranquilidad" y le garantizó que el contrato para la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí en los astilleros de Bahía de Cádiz "se va a mantener".

Díaz se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Senado donde desvinculó el contrato de las corbetas de la venta de bombas de precisión a Arabia Saudí y por la decisión de los trabajadores de Navantia de mantener sus movilizaciones.

Tras señalar que desde la Junta "comprendemos y compartimos la reivindicación de los trabajadores", la jefa del Ejecutivo andaluz no ha entrado a valorar el posicionamiento de Robles en la Cámara Alta y se ha centrado en el compromiso que le trasladó "con contundencia" Pedro Sánchez el pasado viernes sobre el mantenimiento del contrato para construir las corbetas. "Me lo ha trasladado el presidente con contundencia, yo confío plenamente en la palabra de Pedro Sánchez y con eso me quedo", ha señalado.

Díaz ha explicado que habló el pasado viernes con Sánchez desde la localidad francesa de Carcassonne, donde presentaba una ponencia sobre el Fondo Social Europeo en el Comité de las Regiones, y le trasladó "el sentir que había en la Bahía de Cádiz y en toda Andalucía" sobre el contrato de las corbetas, ante lo que el jefe del Ejecutivo le contestó que "no sólo estaba comprometido sino que me trasladó un mensaje de tranquilidad". "Me dijo Susana no te preocupes que el contrato se va a mantener, tened esa tranquilidad y yo confío en esa palabra de Pedro", ha detallado.

La presidenta de la Junta ha recordado que con las corbetas encargadas por Arabia Saudí "estamos hablando de 6.000 empleos y de un contrato en el que hemos trabajado mucha gente durante mucho tiempo, que daba estabilidad y tranquilidad para los astilleros de Cádiz para unos cuantos años", por lo que "ante la mínima posibilidad de que ese contrato se perdiese todo el Gobierno de Andalucía se ha volcado".

"COMPRENDEMOS Y COMPARTIMOS LA REIVINDICACIÓN DE LOS TRABAJADORES"

"Nosotros comprendemos y compartimos la reivindicación de los trabajadores", ha subrayado Díaz, que ha indicado que, al margen de su conversación con Pedro Sánchez, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, también ha estado "en contacto permanente" con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "y con quien ha hecho falta" para seguir este asunto.

Tras insistir en que Pedro Sánchez le dio el pasado viernes la "seguridad y tranquilidad de que el contrato se va a mantener", la presidenta de la Junta ha destacado que "además no se podría hacer otra cosa porque estamos hablando de 6.000 familias y creo que en estos momentos es un sentir que compartimos todos los andaluces".