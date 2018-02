Susana Díaz urge al Gobierno a enviar "más efectivos" policiales tras perder un 6% en los últimos años

Actualizado 08/02/2018 14:07:09 CET

TORREDELCAMPO (JAÉN), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido al Gobierno un "compromiso claro y nítido" para contar con los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil necesarios en la comunidad. "Aquí hay que dejarse ya de historias y lo que tiene que mandar es más efectivos", ha dicho.

Así se ha pronunciado este jueves en Torredelcampo (Jaén), donde visita la residencia municipal 'Alhucema' para personas con discapacidad, y a preguntas de los periodistas tras el caso de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde un detenido por su presunta relación con el narcotráfico fue liberado por una veintena de encapuchados que se personó en el hospital al que había sido trasladado tras sufrir heridas en la persecución policial.

Según ha apuntado Díaz, "en los últimos años, Andalucía ha perdido en torno a mil policías nacionales y mil guardias civiles, prácticamente un seis por ciento de la plantilla", algo que ha considerado que "no es de recibo".

"Creo que tiene que haber un compromiso claro y nítido y los ciudadanos se tienen que sentir protegidos y aquí hay que dejarse ya de historias y lo que tiene que mandar es más efectivos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil", ha afirmado.

Además, en el caso concreto del Campo de Gibraltar, ha instado a "escuchar a los profesionales, a los alcaldes, a todos los colectivos y entenderán que una zona como esta merece y necesita la dotación de efectivos suficientes para que los ciudadanos se sientan protegidos", ha comentado no sin incidir en que "ésa es la obligación" del Ministerio del Interior y eso es lo que pide.

"Evidentemente, si me manda una carta, se la voy a contestar, pero esto no es una cuestión de cartas van y vienen; no. Es una cuestión de responsabilidad con la seguridad de los ciudadanos, que merecen tener los efectivos que necesitan y que lo que se está produciendo en el Campo de Gibraltar no se puede acostumbrar ningún Gobierno a que esa situación sea la que es", ha declarado la presidenta.