Teófila Martínez (PP) no repetirá como candidata a la Alcaldía de Cádiz en 2019

Actualizado 10/03/2018 14:12:03 CET

La diputada nacional del PP y exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez ha anunciado este sábado su "decisión de no optar a ser candidata" a la Alcaldía de la capital gaditana en las próximas elecciones locales de 2019.

Así lo ha anunciado Teófila Martínez en un desayuno informativo este sábado en Cádiz, donde ha indicado que ha explicado los motivos de esta decisión a la dirección de su partido "a nivel nacional, regional, provincial y local".

La exalcaldesa ha defendido que su decisión ha sido "meditada" y considera que es "la más conveniente en este momento por muchas razones", y llega además "tras 23 años como concejal en el Ayuntamiento de Cádiz", en 20 de los cuales ha ejercido como alcaldesa, y después de "encabezar por seis veces consecutivas la lista ganadora de las municipales", en cinco de ellas por mayoría absoluta, según ha destacado.

Teófila Martínez ha definido también como "valiente" su decisión de no volver a encabezar la lista del PP en las municipales de 2019, "porque a todos nos cuesta tomar ciertas decisiones", pero ha insistido en que cree "que es lo mejor".

"Cada tiempo tiene su afán, y creo que ha llegado el momento de situarme en el ámbito municipal en otra posición que no es la de la primera línea, aunque con el firme propósito de seguir trabajando sin descanso por y para la ciudad de Cádiz, que ha sido siempre mi compromiso político y personal", ha argumentado la exalcaldesa del PP.

Ha agregado que, "tras el destrozo causado por el actual gobierno de izquierda radical" en la ciudad "apoyado por el PSOE", Cádiz "necesita un equipo del PP que garantice en el tiempo la continuidad necesaria para que, con el apoyo ciudadano, recuperemos rápidamente el tiempo perdido en estos tres años" de mandato "y en lo que ocurra hasta el final" del mismo.

Martínez, que ha explicado que su partido ha intentado "convencerle" para que repitiera como candidata, ha defendido que, en sus 20 años como alcaldesa apoyada "por la mayoría absoluta de los gaditanos", los equipos de gobierno del PP "hemos cumplido siempre con nuestro programa" y nunca han hecho "nada contrario" al mismo, y ello "con el máximo respeto a los que no nos habían votado".

La exalcaldesa considera que un equipo liderado por otro miembro del PP "dará garantías a los ciudadanos por sus propuestas, trabajo, fiabilidad, compromiso con todos los gaditanos y no sólo con los propios", y ha argumentado que su "trayectoria vital no garantiza esa necesaria continuidad para liderar un proyecto para esta ciudad, y hay que ser realistas si verdaderamente lo que se quiere es lo que se dice y no sólo el interés de mantenerse en un puesto".

De cualquier modo, y tras aseverar que "nunca" ha estado "en política por un puesto", Teófila Martínez ha querido dejar claro que su "compromiso político se mantiene vivo, sólo me pongo a un ladito", según ha apostillado, incidiendo en la idea de que "es necesario que haya un equipo que tenga proyección para recuperar lo que la ciudad ha perdido en estos tres años".

SANZ: "LA MEJOR ALCALDESA DE CÁDIZ"

Por su parte, el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha expresado en el mismo desayuno informativo y en nombre del partido su "respeto y apoyo" a esta decisión de Martínez, que, según ha remarcado, ha sido "suya y personal", no del PP.

Ha aseverado que "siempre hemos, estamos y estaremos apoyando todo lo que ella decida por lo que es y representa en la vida del PP y en su compromiso con la ciudad", así como ha remarcado que Teófila Martínez "siempre en el PP podrá ser lo que quiera, y podría haber sido lo que quisiera".

En esa línea, ha defendido que Martínez "representa una hoja de servicio público y a los gaditanos imposible de comparar", hasta el punto de que la ha definido como "la mejor alcaldesa de la historia de la ciudad" de Cádiz y "una de las mejores alcaldesas de España en toda la democracia", así como una política "ejemplar y necesaria para la ciudad" que podría volver a ganar en la capital, según una encuesta a la que ha aludido Sanz.

El presidente del PP de Cádiz ha anunciado que "muy pronto" se procederá a la elección del candidato del partido a la Alcaldía de la capital en los comicios de 2019, mostrándose convencido de que será un aspirante "ganador", y ha aseverado que el PP "no va a defraudar ni a ceder un ápice su responsabilidad".