Universo Santi cierra su primer mes con una cena de Nochevieja para recibir 2018 con un menú especial

Publicado 26/12/2017 17:48:59 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Restaurante Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible y que cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad, ofrece recibir el año 2018 en el restaurante, ubicado en la finca El Altillo, con un menú mediante reserva.

Cabe recordar que Universo Santi se ubica en la finca El Altillo, un pulmón verde de 70.000 metros cuadrados en pleno casco urbano de Jerez. Se trata de una finca que era una viña hasta que Manuel María González, fundador de la Bodega Gonzalez Byass, lo convirtió en un recreo en la segunda mitad del siglo XIX, reformando la casa y convirtiendo la tierra de labor en un hermoso parque.

El menú, compuesto por entrantes y platos como tartar de atún rojo, carabinero en su jugo, yema y setas, suquet de la Bahía o pato barbarie con foie poelé y salsa de Oporto, así como postres, cuenta con un precio de 80 euros, se puede reservar ya en el teléfono 856 66 23 79. Además, también cuenta con un menú infantil especial.

Universo Santi fue inaugurado oficialmente el pasado 27 de octubre en un acto con unas 200 personas de la sociedad civil jerezana y andaluza y de la política. Un restaurante donde la alta cocina y la integración social van de la mano, con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, realizando labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, tras haber sido seleccionadas entre miles de candidatos por la Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo y Fundación DKV Integralia.

"El proyecto que empezó hace tres años, y que después de 25 meses de duro trabajo, es ya un proyecto que se sostiene", afirmó el presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, que señaló que "el sueño se ha hecho realidad".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, recordó que "las personas con diversidad funcional son personas que merecen que una sociedad moderna y democrática las tenga en cuenta, y el ejemplo de aquí --Universo Santi-- es un ejemplo extraordinario que se debe aplicar para que sirva al resto de los ciudadanos y comprender que hay que seguir trabajando en esa línea".

"Personas que han hecho un gran esfuerzo personal que se ha visto recompensado en este lugar extraordinario". Así definió Jiménez Barrios a los empleados de Universo Santi, a los que felicitó junto al presidente de la Fundación Universo Accesible, "que está trabajando en la dirección correcta".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, afirmó que todo el mundo tiene sueños, y "aquí hubo un sueño que se ve hecho realidad", en relación a la inauguración del restaurante, "un proyecto que representa toda una oportunidad para los que se esfuerzan en el día a día para superar obstáculo".

APOYO EMPRESARIAL

En este sentido, cabe recordar que una treintena de empresas e instituciones avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna y Osborne Consultores.

Universo Santi pretende convertirse en un referente culinario de alta cocina en España, ya que, como avanzó en la presentación Abel Valverde, uno de los mejores jefes de sala de España y director del proyecto gastronómico, "será el único restaurante con las recetas que dieron fama a Can Fabes, además de una carta con sello propio".

Además, cuenta con el aval de la viuda de Santi Santamaría, Angels Serra, que ha afirmado que "Santi estaría muy orgulloso. Si estuviera aquí, habría dicho sí al momento a este proyecto y se hubiera implicado, porque Santi era una persona que le gustaban todos estos proyectos, era una persona con un cariz muy social".