Universo Santi recupera la capilla de la Finca El Altillo para el culto, donde se darán misas los sábados

Publicado 05/02/2018 13:11:38 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universo Accesible, promotor del Restaurante Universo Santi, que cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad, y el Obispado de Asidonia-Jerez, a través de su secretario canciller Miguel Ángel Montero, han acordado retomar las misas que históricamente se celebraban en la Finca El Altillo, donde se ubica el restaurante, después de la finalización de las obras de la casa y de la capilla.

Según han explicado a Europa Press desde Universo Santi, el propio secretario canciller se ha ofrecido a celebrar las misas cada sábado a las 13,00 horas "en una clara apuesta de colaboración del Obispado al proyecto social ubicado en la Finca El Altillo".

Por su parte, el presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, ha agradecido al secretario canciller Miguel Ángel Montero Jordi "que haya tenido la deferencia de celebrar él en persona las misas cada sábado".

En este sentido, ha añadido que "Universo Santi ya era el primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al cien por cien por personas con discapacidad, y ahora también será el primer restaurante del mundo de alta cocina donde cada sábado se celebre una misa".

Además, Vila ha afirmado que con la apertura de la capilla a la ciudad, para celebrar una misa semanal, "la Fundación cumple con todos los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de Jerez".

Universo Santi fue inaugurado oficialmente el pasado 27 de octubre en un acto con unas 200 personas de la sociedad civil jerezana y andaluza y de la política. "El proyecto que empezó hace tres años, y que después de 25 meses de duro trabajo, es ya un proyecto que se sostiene", afirmó el presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, que señaló que "el sueño se ha hecho realidad".

En tres meses de vida, Universo Santi "se ha convertido en uno de los grandes motivos para visitar Jerez y sus menús ya han sido degustados por clientes venidos de todo el país expresamente para comer sus magníficos platos", han señalado.

Cabe recordar que una treintena de empresas e instituciones avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna y Osborne Consultores.

Universo Santi pretende convertirse en un referente culinario de alta cocina en España, ya que, como avanzó en la presentación Abel Valverde, uno de los mejores jefes de sala de España y director del proyecto gastronómico, se trata del "único restaurante con las recetas que dieron fama a Can Fabes, además de una carta con sello propio".

Además, cuenta con el aval de la familia de Santi Santamaría, Angels Serra, que afirmó que "Santi estaría muy orgulloso. Si estuviera aquí, habría dicho sí al momento a este proyecto y se hubiera implicado, porque Santi era una persona que le gustaban todos estos proyectos, era una persona con un cariz muy social".