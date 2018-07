Zapatero dice que la "solución" con Cataluña "debe ser política" y ve "muy bien" el diálogo, "que será para largo"

Publicado 12/07/2018 12:55:54 CET

ROTA (CÁDIZ), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado que "siempre" ha expresado que la "crisis muy seria" con el tema catalán "provocada fundamentalmente por los partidos hoy llamados independentistas, antes nacionalistas, solo tendrá una solución política". Por ello, ha afirmado que le parece "muy bien que se haya iniciado el diálogo, que será para largo", y que espera "que dé resultados".

En declaraciones a los periodistas antes de pronunciar una conferencia en la Summer Camp de los jóvenes socialistas europeos que se celebra este año en Rota (Cádiz), Zapatero ha señalado que la crisis "solo tendrá una solución política, y las soluciones políticas solo se construyen con el diálogo, inteligencia y con la capacidad de producir actos que acerquen y no separen".

"Eso sí, han de ser desde principios claros, que los ha expresado el Gobierno, como es el mantenimiento y defensa de la Constitución", ha subrayado el expresidente del Gobierno, que ha añadido que "entre la Constitución y su defensa y la negación de lo que pueden ser reformas, hay un amplio camino por recorrer, y ese es el que hay que recorrer".

EXTRADICIÓN DE PUIGDEMONT

En cuanto al pronunciamiento de un tribunal alemán sobre la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont a España por malversación y rechazando el cargo de rebelión, José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que se trata de "un proceso judicial que tiene aristas complicadas desde el punto de vista de la responsabilidad penal, porque los tipos delictivos a veces no son homogéneos y porque los hechos han sido discutidos".

No obstante, tras manifestar que debe ser "cauto", porque no ha leído la noticia y como "casi siempre la letra pequeña es lo importante", ha manifestado que "el principio de la euroorden debe mantenerse pero desde el respeto a las decisiones judiciales". "No olvidemos algo esencial, la estabilidad política territorial de España, nuestro proyecto común como España democrática y nuestra relación con Cataluña es una cuestión política", ha insistido.

En este sentido, ha incidido en que "los magistrados del Tribunal Supremo o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen como misión fundamental la tarea política de preservar nuestro proyecto en común, corresponde al Gobierno".

Finalmente, Zapatero ha señalado que, sin tener acceso al sumario y siendo cauto, tiene dudas desde el punto de vista de los hechos si existe delito de rebelión. No obstante, "como responsable político, de pensar en mi país, de querer la convivencia, de desear que Cataluña esté en el proyecto común y que superemos estos intentos independentistas, prefiero que las cuestiones se sustancien por la vía política y no por la vía judicial", ha concluido.