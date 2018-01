La Diputación de Cádiz coordina la puesta en marcha del programa 'Dipujoven' que formará a quince jóvenes de Ubrique

Publicado 25/01/2018 14:25:11 CET

CÁDIZ, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Empleo de la Diputación de Cádiz, Ana Carrera, ha visitado Ubrique, donde ha sido recibida por parte del equipo de gobierno local encabezado por su alcaldesa, Isabel Gómez, para mantener una reunión técnica donde se han coordinado algunos de los planes que la Diputación o ha desarrollado ya, o va a poner en marcha en el municipio para este año en materia de empleo, como 'Dipujoven' que formará a 15 jóvenes de ese municipio.

Según informa el organismo supramunicipal en una nota, la iniciativa 'Dipujoven' va a permitir formar a estos jóvenes en un sector con altas expectativas de inserción laboral y que se está definiendo actualmente, en base a un estudio sobre desempleo juvenil que maneja el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación y que además de reflejar unas tasas muy elevadas de paro en este segmento, indica los nichos de formación con mayor probabilidad de empleo en cada comarca.

Para ser beneficiario de este ciclo formativo es necesario ser menor de 29 años y estar inscritos en el en el programa de Garantía Juvenil. El programa 'Dipujoven' está dotado con 2,4 millones y cuenta con financiación del Fondo Social Europeo. La previsión es que esta formación comienza a impartirse en este primer trimestre del año.

"Para nosotros es una prioridad que quien no tenga un empleo no sea porque no tiene una formación específica", ha afirmado Carrera, quien ha explicado que la intervención de la Diputación como captadora de fondos ha propiciado que estos programas puedan ejecutarse en municipios menores de 50.000 habitantes, ya que solo las administraciones de poblaciones superiores a esta cifra podían acceder a la convocatoria.

Este proyecto de itinerarios formativos figura dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (FSE), e incluye cinco meses de formación con una fase de prácticas y ayudas a la contratación. La Diputación tiene previsto que este programa contribuya a la integración en el mercado de trabajo de 525 jóvenes de 20 municipios de la provincia.

Así, 'Dipujoven' ofrece un catálogo de 35 acciones formativas en sectores como el turismo y la restauración, la atención a personas en servicios sociosanitarios, el comercio y su internacionalización, agroalimentario, 'community manager', las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación.

PLAN DE COOPERACIÓN DE LOCAL

El Plan de Cooperación Local, que alcanza su cuarta edición en 2018 y que este pasado miércoles fue aprobado inicialmente en el Pleno Provincial, está dotado con 4,4 millones de euros que aporta en exclusiva la Diputación y que en el caso de Ubrique presenta la mayor cuantía de los cuatro años en que se ha puesto en marcha, con un cantidad superior a los 190.000 euros. Se estima que esta inversión se traduzca en unas 30 contrataciones.

En este sentido, la alcaldesa Isabel Gómez, ha agradecido el apoyo de la Diputación tanto con este plan como en el 'Dipujoven' y ha explicado que gracias a estas inversiones se están pudiendo acometer mejoras en diferentes equipamientos y servicios públicos que el Ayuntamiento no podría afrontar por sus propios medios, por lo que además de responder al objetivo fundamental del Plan que es atender a parados de larga duración de Ubrique y prevenir episodios de exclusión social, también se mejora la calidad de vida de los vecinos.

Mejoras como las de la Plaza del Petaquero, entre otras, que eran necesarias, pero no podían acometerse porque el Ayuntamiento tenía que destinar sus recursos a otras actuaciones de carácter urgente.

En estos momentos el Ayuntamiento está en fase de evaluación y diseño de las diferentes obras que se van a presentar a la Diputación para su ejecución en el Plan de Cooperación Local, y que tendrán que ser respaldadas en un próximo Pleno.