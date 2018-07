La Diputación de Córdoba acogerá el jueves la final del III Certamen de Música Preventiva

Publicado 17/07/2018 15:17:57 CET

El Patio Blanco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá el próximo jueves, a partir de las 21,00 horas, la final del III Certamen de Música Preventiva 'Local', en el que competirán los grupos cordobeses Mike Sun, Scott McLain, Sun Orphans, Ramen, McFly HH y John Doe.

Según ha indicado la institución provincial, un jurado cualificado, formado por Tali Carreto de Monkey Week, Loles Almagro de Canal Sur Radio, Manuel Bellido de Canal Sur TV e Isabel Guerrero de Media Esfera ha seleccionado a estos seis grupos entre un total de 23 que cumplían los requisitos del certamen.

Las actuaciones del jueves servirán para que el jurado elija a los tres conjuntos ganadores, que recibirán un premio en metálico de 1.500 euros y la participación en un concierto --el próximo mes septiembre en Córdoba--, con un grupo consagrado (María Arnal i Marcel Bagés).

Además, se incorporarán al festival Monkey Week, que se celebra en Sevilla en noviembre. Precisamente, este festival, coincide en sus fines con el Certamen de Música Preventiva 'Local', ya que uno de los objetivos es facilitar a los grupos locales su introducción en los circuitos profesionales de la música.

FINALISTAS

Entre los finalistas se encuentra Mike Sun, que lleva diez años de guitarra con la banda punk hardcore Sunward, aunque eso no le ha impedido tomar el camino de cantautor moderno, indie, pop y barroco. En agosto, grabará en Italia su primer Long Playing en el prestigioso Sudestudio.

Por su parte, Scott McLain es un americano afincado en Córdoba con un largo bagaje musical, ya que formó parte del grupo The Souls Merchants Co y del conjunto de rock & roll D.Donier And His Bones. Ahora interpreta tanto versiones como canciones propias de rock, blues, folk y country.

Sun Orphans nació en Stuttgart (Alemania), cuando Pedro Pablo Castro, cantante y guitarrista del grupo, estaba allí de Erasmus y conoció al músico brasileño Lucas Jupy. Ya en España, el grupo se consolidó con la incorporación de Ismael Cobacho, Álvaro Jimber y Cristina Orozco y se decantó por un tipo de música influenciada por el rock clásico, el blues, el indie y la música brasileña.

Ramen es un 'power duo' formado en Córdoba a inicios del 2017. Sus componentes, Carlos León (voz y guitarra) y Youh A Gutiérrez (voz y batería), han evolucionado de un rock/blues/garaje básico, rudo, natural y desenfadado a un tipo de rock de ruido potente y para descargar adrenalina.

Por su parte, Macfly HH ejerce de rapero en las calles de Córdoba y organiza talleres juveniles de hip hop, rap y rimas junto a Niruta Beats, mientras que John Doe es una formación 'power trío' con un estilo influenciado por las grandes bandas de rock de los 60 y 70, que, con el tiempo, ha ido derivando a un sonido más funk.