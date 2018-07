Autónomos critican la política "decepcionante" de la Junta y apuntan un descenso del 4,2% por ciento en 2009

Actualizado 27/01/2010 15:06:30 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones de autónomos ATA-A y UPTA-A criticaron la política "decepcionante" puesta en marcha por la Consejería de Empleo en relación con este colectivo de cerca de medio millón de personas, por lo que pidieron a la Junta que pase "de la teoría a la praxis", tras lo que apuntaron un descenso del 4,2 por ciento en el conjunto del año 2009 en cuanto a número de autónomos, hasta alcanzar los 474.976 activos a finales del año pasado en Andalucía.

Ambos colectivos asimismo criticaron que para el año 2010 los presupuestos del Gobierno andaluz destinados al colectivo de autónomos "haya descendido un 30 por ciento, ni siquiera han podido mantenerlo o aumentarlo".

Tras recordar que los trabajadores autónomos representan el 80 por ciento del tejido empresarial de la Comunidad, lamentaron asimismo las "dificultades financieras por falta de financiación y por la no concesión de crédito, de forma que ocho de cada diez autónomos no consiguen acceder al crédito".

Los autónomos además pidieron que la Junta haga lo mismo que se acomete en otras comunidades como Castilla-La Mancha, en el sentido de que la Junta avale el 25 por ciento de las operaciones de financiación que los autónomos suscriben con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y donde el riesgo de mora es avalado al 50 por ciento por el Estado y la otra mitad por la entidad financiera, de forma que con la entrada de la comunidad autónoma, la entidad financiera sólo avalaría un 25 por ciento.

Además lamentó los niveles de morosidad que los ayuntamientos y administraciones andaluces, mantienen con miles de autónomos, de forma que "todos los ayuntamientos deben dinero a los autónomos, pero sólo 118, el 15 por ciento del total, se acogieron al Real Decreto de suscripción de deuda a través del Estado para pagar las facturas adeudadas a pymes y autónomos".

Asimismo, consideraron que la actual orden de incentivos a los autónomos, promovida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa "no tiene nada que ver con nuestra realidad" y consideraron que el llamado 'Plan Más Autónomos' es un plan "desguazado".

Así, el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-A), Rafael Amor, reconoció que cuando las políticas en materia de autónomos volvieron a ser competencia de la Consejería de Empleo, procedente de la Consejería de Innovación, reconocieron sentirse que "volvían a casa", pero apuntaron que, una vez pasado el tiempo "no nos sentimos atendidos en Empleo, a pesar de que existe una Dirección General de Autónomos", por lo que criticó la "pasividad" política de la Junta para que "el apoyo a los autónomos sea real y exista más agilidad".

"Ha sido una vuelta a casa decepcionante", lamentó Amor, quien apuntó que "no se terminan de resolver las ayudas del 'Plan Más Autónomos', apenas se dedican 300.000 euros para prevención de riesgos laborales en el colectivo de autónomos, lo que supone 0,67 euros por autónomo; se dedicaron el año pasado 1,6 millones en materia de formación para este colectivo, lo que suponen 3,5 euros por persona".

Asimismo, aunque valoró el sistema de prestaciones por cese de actividad en los autónomos, demandó que se amplíe la duración, pasando a dos a seis meses, que a su juicio, "se quedan cortos en el tiempo", a un período entre tres meses y un año.

'POLÍTICA HUMO'

Por su parte, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA-A), Isidoro Romero de la Osa, criticó la 'política humo' que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en materia de autónomos y en general en el área socioeconómica, de forma que "existen muchos discursos y buenas palabras, pero esas palabras no se convierten en realidad, no se coge el toro por los cuernos, no pasan de la teoría a la praxis; promete cosas que nunca se cumplen".

Romero de la Osa, que reconoció que el año 2010 será complicado para los autónomos andaluces, pidió a la Junta de Andalucía que "recupere el diálogo con los autónomos" ya que "tenemos la impresión de que los poderes públicos no tienen en cuenta la realidad de casi medio millón de andaluces".

Recordó la pérdida de efectivos registrada en el sector de la construcción "donde se han perdido más de 10.000 autónomos" o en el comercio, con más de 10.000 comercios cerraron en Andalucía en 2009; o en la hostelería, donde a la bajada del consumo se suma los efectos que pueda traer la aplicación de la reforma de la Ley Antitabaco.

"Los brotes verdes no terminan de percibirse", apuntó Romero de la Osa, quien lamentó que la Junta "siga instalada en la política del 'blablabla', pero sin tener en cuenta las necesidades reales de los autónomos y se han dictado normas sin contar con nuestra opinión, cuando lo que debe hacer la Junta es cumplir la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo".

Romero de la Osa puso como ejemplo el hecho de que no se hayan ni siquiera concedido los premios en reconocimiento a los autónomos, algo previsto desde el año 2006 en el 'Plan Más Autónomos' y lamentó asimismo que ni siquiera se haya convocado la comisión de trabajo para elaborar la Ley del Estatuto del Autónomo en Andalucía.

LOS DATOS

Según indicó Rafael Amor, durante 2009, el número de trabajadores autónomos en Andalucía descendió un 4,2 por ciento, pasando de los 495.842 autónomos en diciembre de 2008 a los 474.976 en diciembre de 2009, lo que se traduce en 20.866 emprendedores menos, un porcentaje, ligeramente inferior al registrado en la media nacional (-4,7 por ciento).

Todas las provincias andaluzas han visto descender en 2009 el número de trabajadores por cuenta propia, siendo Almería la provincia que ha experimentado un mayor descenso (-6,2 por ciento), pasando de los 57.269 autónomos en diciembre de 2008 a 53.728 en diciembre de 2009. Cádiz (-4,8 por ciento) y Granada (-4,5 por ciento) también registraron un descenso en el número de autónomos por encima de la media andaluza, hasta los 53.551 y 57.183 autónomos, respectivamente.

Huelva, por su parte, registró un decrecimiento similar a la media (-4,2 por ciento), hasta cerrar 2009 con 25.939 autónomos. Por debajo de la media se situaron Málaga (-4,1 por ciento), hasta los 95.168; Córdoba (-3,9 por ciento), hasta 50.681; y Jaén (-3,7 por ciento), hasta los 39.094 autónomos.

Sevilla (-3,1 por ciento) fue la provincia que menos descenso de autónomos acusó en 2009, hasta cerrar el año con 99.633 personas.

En valores absolutos, Málaga (4.044 autónomos menos), Almería (-3.541) y Sevilla (-3.160) acapararon el 51,5 por ciento del total de las bajas. En el extremo opuesto se situaron Huelva (-1.136) y Jaén (- 1.485), con pérdidas que no alcanzaron los 2.000 autónomos.

Por sectores, el informe elaborado por ATA Andalucía contempla que la construcción fue el sector que registró una mayor pérdida en el número de autónomos, al descender un 16 por ciento el número de afiliados al RETA, (10.924 trabajadores por cuenta propia menos).

El comercio, siguiendo la tendencia nacional, ha sido otro de los grandes afectados por la crisis, con 2.948 autónomos menos, lo que representó un descenso del -2,1 por ciento; industria con un descenso de -2.011 (-5,8 por ciento), actividades administrativas y servicios auxiliares (-2.018 autónomos, un -9,7 por ciento), agricultura (-1.294 autónomos, un -2,1 por ciento) y transporte (-1.225, un descenso del cuatro por ciento) fueron sectores que registraron una fuerte caída de empleo autónomo.

Sin embargo, durante 2009 en Andalucía hubo sectores que registraron un aumento de emprendedores, como actividades sanitarias y servicios centrales (+462 autónomos); actividades profesionales, científicas y técnicas (+456 autónomos); información y comunicación (+96 autónomos); educación (+61 autónomos) y hostelería (+51 autónomos).