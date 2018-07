El juez desestima una nueva demanda de Salazar contra Deoleo (SOS)

Actualizado 02/09/2011 17:07:50 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el expresidente del grupo SOS (ahora denominado Deoleo), Jesús Salazar, para que se suspendiesen los acuerdos adoptados en la junta de accionistas celebrada el pasado mes de octubre, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

En aquella asamblea, de carácter extraordinario, se aprobó un plan de recapitalización que incluía la puesta en marcha de tres ampliaciones de capital por 596 millones de euros, una operación enmarcada en el proceso de reestructuración financiera de la compañía.

El juez desestima la petición de Salazar, formulada a través de su sociedad Unión de Capitales, por considerar que no está justificada porque los acuerdos adoptados "no suponen un perjuicio para la compañía ni sus accionistas", según las mismas fuentes. Además, entiende que Unión de Capitales "no tiene legitimación para defender intereses ajenos o difusos".

Así, impone las costas del proceso a esta sociedad, que se encuentra en concurso de acreedores, tal y como publica este viernes 'Expansión'.

Recientemente, otro juzgado también desestimó íntegramente las demandas interpuestas por los hermanos Jesús y Jaime Salazar en las que solicitaban la nulidad de otra junta celebrada junio 2009, en la que se acordó dejar sin representación en el consejo de administración a ambos empresarios, que habían sido destituidos dos meses antes como presidente y vicepresidente del grupo por un supuesto desvío de más de 230 millones de euros.

El juez, teniendo en cuenta además la querella que tramita la Audiencia Nacional contra los Salazar por estos hechos, sostiene en este caso que concurre una causa "justa y grave" para su cese y juzga procedentes las destituciones.