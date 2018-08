La Junta y el alcalde de Algeciras (Cádiz) se reúnen con la comunidad educativa del CEIP 'Andalucía'

Publicado 24/08/2018 17:54:45 CET

La delegada de Educación de la Junta en Cádiz, Remedios Palma, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se han reunido con la comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Andalucía' de este municipio para conocer el estado de las obras que se están llevando a cabo en dicho centro educativo y para planificar el comienzo del nuevo curso escolar.

Según informa el Gobierno andaluz en una nota, durante el pasado invierno, el colegio 'Andalucía' fue uno de los más afectados por los fuertes temporales de lluvia y viento que azotaron la ciudad de Algeciras, y es por eso que ha contado con una subvención de la Junta de Andalucía de 47.995 euros para su reparación. Estas obras se han llevado a cabo en régimen de concurrencia no competitiva que solicitó el Ayuntamiento de la ciudad a la institución autonómica.

Al respecto, Remedios Palma ha indicado que "el contacto y la colaboración de las instituciones ha sido permanente para agilizar todos los procesos, y es importante enviar un mensaje de tranquilidad a las familias, puesto que ya estamos poniendo en marcha toda la maquinaria organizativa para que todos los alumnos del colegio comiencen las clases el 10 de septiembre".

En el transcurso de la reunión con la comunidad educativa del centro, la delegada territorial ha agradecido tanto al equipo directivo como a las madres y padres del alumnado, el esfuerzo que han realizado para dar respuestas a las dificultades que se derivaron de los temporales, fundamentalmente por la necesaria gestión del traslado de los alumnos de Tercero a Sexto de Primaria al CEIP 'Tartessos' de la misma localidad.

Por su parte, el alcalde ha destacado la intensidad con la que se está trabajando en el mes de agosto para tratar de llegar a tiempo, "parecía imposible, pero se ha puesto mucho cariño y muchas ganas por parte de todos".

"Se ha trabajado codo con codo y vuelve a demostrarse la importancia de la colaboración institucional en pos de servir a los ciudadanos, porque es la mejor forma de conseguir los objetivos", ha abundado Landaluce.

Por otro lado, también se han abordado otras cuestiones relacionadas con la planificación del inminente comienzo de curso y con los objetivos educativos del centro.

En este sentido, Palma ha valorado significativamente los logros y el trabajo llevado a cabo por toda la comunidad educativa del centro a pesar de las dificultades, señalando concretamente el excelente trabajo de convivencia dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz y el hecho de que no haya dejado de funcionar durante todo el curso el servicio de comedor que atiende a más de 80 alumnos, ni el Aula Matinal, ni la Escuela de Familias, que junto con la ONG Algeciras Acoge, han seguido reuniéndose todos los lunes y miércoles del curso para continuar con las clases de español para madres y padres.

Por este motivo, la directora del colegio, Antonia Pineda, ha declarado sentirse muy orgullosa de profesores y padres puesto que, pese a tantas dificultades, no se ha bajado el rendimiento. "No solo no se han visto mermados los resultados, sino que han mejorado", ha apostillado.