Más de 1.100 estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato y FP se dan cita en la Feria de Emprendimiento de Cádiz

Publicado 06/06/2018 13:34:17 CET

CÁDIZ, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.142 estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato y FP de la provincia de Cádiz se han dado cita en la Feria de Emprendimiento que se celebra en el municipio de Chiclana de la Frontera.

Según informa la Junta en una nota, la consejera de Educación, Sonia Gaya, ha destacado esta cifra durante su visita a la muestra en la que se han dado a conocer un total de 38 proyectos emprendedores realizados durante el curso escolar por alumnos de la provincia a través del programa Innicia, una iniciativa impulsada por el Gobierno andaluz, que se enmarca dentro del Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía.

En este sentido, Gaya ha subrayado que "las Ferias de Emprendimiento, que organiza la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Andalucía Emprende, con la colaboración de la Consejería de Educación, se celebran de manera simultánea en todas las provincias andaluzas".

En esta edición 2018 "han participado 6.842 estudiantes procedentes de 236 colegios e institutos, los cuales han desarrollado habilidades y destrezas que fomentan el talento emprendedor del alumnado ", ha resaltado la consejera.

Por su parte, la directora gerente de Andalucía Emprende, Montserrat Reyes, también presente en la visita, ha agradecido la "labor del profesorado de la comunidad educativa en Andalucía" y ha subrayado que "debemos dotar a los jóvenes de las herramientas y de las habilidades necesarias para que desarrollen su potencial emprendedor" además de "sacar a la superficie su capacidad para impulsar cambios e innovaciones, que generen nuevas tendencias".

Reyes ha concluido remarcando que "las Ferias de Emprendimiento son un programa muy especial y el colofón del Programa Innicia, con el que contamos desde 2007 y en cuya implantación fuimos pioneros, gracias a la apuesta del Gobierno andaluz por fomentar el emprendimiento en las aulas".

NOVEDADES

Como novedad, las Ferias de Emprendimiento de esta edición han contado con una zona expositiva donde los estudiantes han mostrado sus proyectos emprendedores, distribuidos según su temática, en parámetros como Tecnología Creativa, donde el alumnado ha expuesto los proyectos que usan la tecnología y la robótica; o Empresa, donde han estado los proyectos centrados en bienes tangibles para su venta.

Otras temáticas que se han empleado en dichas ferias han sido las de Medio Ambiente, donde ha podido visitarse los proyectos relacionados con la conservación, el cuidado, la protección, la puesta en valor y el mantenimiento de los recursos medioambientales; y Cambio Social, donde han estado ubicados los proyectos que buscan dar soluciones a las necesidades de colectivos vulnerables, campañas de publicidad, mejoras de parques u ONG, entre otras.

Además, este año ha tenido lugar en el marco de estas Ferias la primera edición del concurso de video-experiencias Innicia 2018 'Show what you do', con el que se ha reconocido y distinguido el esfuerzo innovador que el profesorado y alumnado realizan en el ámbito escolar para el fomento y el desarrollo de habilidades emprendedoras.

PROGRAMA INNICIA

Las Ferias de Emprendimiento son el colofón final del programa Innicia a través del cual los estudiantes aprenden, de un modo práctico, a crear un proyecto de emprendimiento desde sus cimientos, contando con el apoyo de los docentes y del personal técnico de Andalucía Emprende.

Con una metodología eminentemente práctica y acompañada por formación teórica en materia de emprendimiento, las acciones contempladas en este programa inciden en aspectos vinculados con la imaginación, la creatividad, la responsabilidad, la organización, la identificación de ideas, la toma de decisiones, la comunicación y el trabajo en equipo, permitiendo que los más jóvenes aprendan, desde el principio, a materializar sus ideas en proyectos de emprendimiento.

De este modo, los alumnos participantes aprenden a desarrollar sus habilidades emprendedoras y adquieren valores, hábitos y conductas autónomas y de trabajo en equipo.