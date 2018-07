Romero (IULV-CA) pide cautela con un gobierno de PSOE en minoría "que se haga la víctima y adelante elecciones"

Actualizado 31/03/2012 15:23:06 CET

El presidente de honor del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y excoordinador general de IULV-CA, Antonio Romero, ha advertido a la militancia de la federación de izquierdas de que hay que tener cuidado, en el caso de que no se pacte un gobierno de coalición con el PSOE-A, con un gobierno socialista en minoría "que se haga la víctima, que no acabe el mandato y adelante elecciones".

En una carta abierta a la militancia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Romero recuerda que esto ya les pasó en épocas anteriores, haciendo así alusión a la conocida como "etapa de la pinza". "Cuando analizamos aquella época acuñamos una frase en los órganos de dirección y en las asambleas congresuales muy clara: la gente nos votó para determinar políticas desde la izquierda y terminamos bloqueándolas", ha añadido.

Para el exdirigente de IULV-CA el proceso de negociación con el PSOE-A puede traducirse en un acuerdo para la investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta que incluya la entrada de IULV-CA en el Gobierno, o también que la federación de izquierdas se quede fuera del mismo y pacte políticas que coincidan con el programa electoral.

Al hilo de ello, ha recordado que IULV-CA tiene experiencias en gobiernos de coalición en ciudades, municipios, diputaciones y alguna comunidad autónoma donde los balances no han sido positivos y han concurrido con retrocesos electorales, "cuestión esta que debe estar presente en todas las reflexiones que hagamos a partir de este momento".

DEFIENDE UN REFERÉNDUM VINCULANTE

Romero ha considerado conveniente que IULV-CA abra un dialogo con las organizaciones sociales y los colectivos que han trabajado y han coincidido en esta etapa en la lucha contra las políticas neoliberales; convoque asambleas con votantes para oír sus prioridades y propuestas para esta nueva fase política en Andalucía, así como el grado de compromisos que se debe alcanzar; y que se establezca, como fijan los estatutos, un referéndum vinculante para toda la militancia que tendrá la última palabra en el caso de alcanzar acuerdos de gobierno con el partido socialista.

Para el exdirigente de IULV-CA, hay que abordar la política de alianzas con inteligencia política y haciendo una lectura correcta del mandato de las urnas. "Hemos dicho a la ciudadanía que el voto de IU era el que paraba a Arenas y la gente lo ha entendido", ha señalado Romero, quien ha insistido en que la abstención nunca puede ser la opción que adopte la formación en la sesión de investidura.

En esta línea, ha destacado que el electorado ha dicho no a la derecha, y también ha dicho no a las políticas de derechas desarrolladas por el PSOE. En su opinión, IULV-CA no debe avalar ni respaldar una política que ha sufrido la pérdida de nueve diputados y 600.000 votos. "No pactaremos con el pasado", ha subrayado.

"No podemos votar una investidura que es el programa del candidato para la legislatura como un regalo, hay que pactar el contenido de esa investidura con compromiso programático y legislativo para esa legislatura", ha manifestado Romero, quien ha añadido que la presencia en las instituciones es clave, pero sólo si fortalece la construcción del bloque crítico y alternativo al capitalismo".

Ha defendido que con la fuerza que ha logrado IULV-CA en la urnas el Estatuto de Autonomía de Andalucía debe desplegarse en todas su potencialidades porque en él se encuentran las herramientas para que tengan anclaje las políticas de transformación y los niveles de autogobierno frente a "las agresiones" que ya se han puesto en marcha por el gobierno central del Estado y por las políticas que emanan de la actual Unión Europea.

"VIEJA, SU PIBE LA CAGÓ"

Finalmente, ha advertido de que a IULV-CA le puede pasar como en aquel artículo de Jorge Valdano en el que contaba una historia de fútbol argentino y que se titulaba "Vieja, su pibe la cagó". Según ha explicado, se trataba de un chico que era portero del equipo de su barrio y la noche anterior de jugar un partido de máxima rivalidad soñó que en el último minuto le pitarían un penalti que él pararía y se convertiría en el héroe del partido.

"A veces los sueños se cumplen y aquella mañana del domingo el árbitro pitó el penalti y lo paró desatando el entusiasmo y el aplauso atronador de sus seguidores, pero en la parada se le cayó la gorra dentro de la portería y entró con el balón debajo del brazo a recogerla, la estética le hizo que la cagara", ha relatado.