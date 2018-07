Rubalcaba asegura que, tras los comicios, el PP da "la carta de despido a Arenas, que ya iba siendo hora"

Actualizado 31/03/2012 18:22:03 CET

Acusa a la derecha de utilizar la crisis como "coartada" para destruir el estado del bienestar

ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que los comicios andaluces de la pasada semana han servido para que el PP de "la carta de despido al presidente del PP-A, Javier Arenas, que ya iba siendo hora".

Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha ha participado este sábado en el acto de inauguración del 15º Congreso Regional del PSOE Aragón, ha emplazado a los militantes y cargos socialistas a explicar a los ciudadanos que esto "no es verdad, que no es la crisis, que es la ideología" y que el PSOE está a favor de la austeridad, "pero las cosas se pueden hacer de una forma u de otra".

Como ejemplo, ha mencionado Asturias, Andalucía y Euskadi. En las dos primeras comunidades "lo razonable" es que el diálogo de como resultado la posibilidad de dos gobiernos socialistas, unos comicios que en el caso de Andalucía han servido para que el PP de "la carta de despido a Javier Arenas, que ya iba siendo hora".

Los resultados electorales han demostrado un desgaste del PP, ha observado, al indicar que lo relevante es que el desgaste se ha producido "rápido, en tres meses", porque los españoles "han comprobado que Rajoy no dijo ninguna verdad en la campaña electoral", ya que ha subido los impuestos, ha abaratado el despido y ha planteado una amnistía fiscal".

Gobernar en estas comunidades "nos permite denunciar a la derecha que utiliza la crisis, para poner en la mesa políticas distintas", porque el PSOE "quiere recortar el fracaso escolar, no profesores; no queremos recortar quirófanos ni médicos, sino listas de espera, nos preocupan los dependientes, no queremos limitar la solidaridad sino la codicia y para defender nuestro modelo es importante gobernar en Andalucía, Asturias y Euskadi".

LOS PRESUPUESTOS SON "INACEPTABLES"

Así, ha acusado a la derecha de utilizar la crisis económica como "coartada" para destruir el estado del bienestar, adoptando medidas como la reforma laboral o los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que conllevan "más desigualdad y desempleo" y con las que ya ha comenzado a perder "credibilidad", como demuestran los resultados de las elecciones en Andalucía y Asturias, ha observado.

En su intervención ante los delegados socialistas, Rubalcaba ha observado que ahora, tras presentar los PGE, "ya sabemos por qué los escondían", porque incluían una amnistía fiscal, "un proyecto que consiste en cobrar más a los trabajadores y quitar impuestos a los defraudadores", por lo que son, a su juicio, "unos presupuestos inaceptables, que proponen subir la luz, el gas, los impuestos, recortar en educación, en dependencia, en investigación, en inversiones sociales, en partidas para crear empleo" y recortando "mucho los impuestos a quienes defraudan a Hacienda".

Por tanto, los presupuestos sólo plantean "menos crecimiento, más paro y más desigualdad. No harán crecer la economía ni el empleo ni mejorarán la igualdad, por eso nos opondremos a los presupuestos", ha aseverado, al apreciar que "siguen caminando en la dirección de la reforma laboral". El Gobierno "persevera en ese error", ha lamentadol.

Así, Rubalcaba ha comentado como después de que el PP pierda "credibilidad en las urnas" llegan "dos pruebas de por qué: la huelga general contra una reforma laboral injusta y unos presupuestos que suponen más desigualdad y desempleo".

OPOSICIÓN SOCIAL

Sobre la huelga general, el líder del PSOE ha resaltado el papel de los sindicatos que "han demostrado una vez más un comportamiento exquisitamente democrático" convocando una jornada que el Ejecutivo "tiene que leer bien, porque han sido millones de trabajadores, de personas en paro y jóvenes" quienes han dicho "que no a la reforma laboral".

Por este motivo, ha argumentado que el Gobierno no se enfrenta sólo a la oposición sindical o de otros partidos, sino que la reforma laboral ha suscitado "una auténtica oposición social y no puede despreciar a esa gente, tiene que respetarlo; en eso consiste la fortaleza de un gobierno".

Tras advertir de que el PSOE no va a olvidar esta reforma y continuará presentando sus propuestas, ha estimado que con este tipo de medidas la derecha "demuestra que sólo cree en la libertad de los empresarios para despedir y defiende que los padres sean despedidos de forma barata para que sus hijos sean contratados de forma precaria", algo que "no vamos a aceptar".

La reforma laboral es "profundamente injusta e ineficaz", ha recalcado, para aconsejar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que recupere el diálogo, "siéntese a hablar y acuerde la reforma laboral porque la paz social, el acuerdo y el diálogo es competitividad y productividad. Respete a quien ha hecho huelga, siéntese a negociar porque la reforma contribuirá a que se cree más paro".

En este mismo sentido, ha aseverado que "la derecha está convirtiendo la crisis en un magnífico pretexto para destruir el estado del bienestar. La crisis es la gran coartada y detrás de las reformas o de las políticas que se ponen en marcha se esconde puramente una opción ideológica", algo que el PSOE debe explicar a los españoles, ha dicho Rubalcaba a sus compañeros.

RECUPERAR LA CONFIANZA

Por tanto, tras unos comicios que "han dado aire al PSOE", el partido se presenta ahora como una fuerza "imprescindible" y ha animado a los socialistas a recuperar la confianza de los ciudadanos, conectar de nuevo con ellos, y "abrir las ventanas y puertas de las agrupaciones" para recuperar ese diálogo con la sociedad y explicar las propuestas del partido.

"Lo hemos hecho durante 130 años, somos un partido fundamental en la democracia española, que ha defendido como ningún otro los intereses de los más humildes" y ahora este partido "ha pasado de ser necesario a imprescindible".

No obstante, "queda mucho trabajo por hacer, tenemos que recuperar la credibilidad perdida con proyecto y con mucho contacto con los ciudadanos. Eso os pido a partir del lunes, que hagáis un buen congreso, un buen proyecto y una buena dirección para reconquistar la confianza de los ciudadanos de Aragón", ha concluido diciendo a los socialistas aragoneses.