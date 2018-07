Carlos Saura acerca la España de los 50 a través de su fotografía en una muestra en la Fundación Cajasol en Sevilla

Publicado 06/07/2018 14:48:29 CET

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado en Sevilla la exposición 'España Años 50. Carlos Saura', un trabajo documental que recoge todos los pueblos y gentes que el realizador aragonés ha ido descubriendo en sus diversos viajes por el país y que sirven para que el público viaje a un tiempo que parece lejano y a unos lugares que ya apenas se reconocen.

Reconocido internacionalmente por sus películas, muchas de las cuales han obtenido prestigiosos premios en festivales como Cannes, San Sebastián o Nueva York, Carlos Saura ha venido compaginando su labor de director con la de fotógrafo. "Hasta ahora me he sentido intimidado y quería que mis fotos fueran secretas, pero me he dado cuenta de que hay muchas personas que quieren conocer mi trabajo y estoy en ese proceso de exhibirlo", ha reconocido.

Además, durante la presentación de la muestra, que ha contado también con la Olivia Maria Rubio y la subdirectora de Acción Cultural de la Fundación, Rosa Santos, Saura ha manifestado que se considera "un aficionado como fotógrafo" y que "nunca ha dependido de nadie", lo que ha reconocido que "le ha servido para no limitarse", manifestando que "esa es la única forma de que un fotógrafo sea conocido y admirado".

Asimismo, ha expresado que la fotografía "ha evolucionado mucho" y que está "al alcance de cualquiera", algo que, a su juicio, "tiene ventajas e inconvenientes", pues "cualquier persona puede ser un buen fotógrafo, pero todo se banaliza y nadie sabe bien que material fotográfico servirá para algo".

Saura ha hablado de Andalucía como "su segunda patria" tras Aragón ya que, a través de sus películas, ha conseguido que "el flamenco sea patrimonio cultural por todo el mundo".

Por su parte, Olivia Maria Rubio ha expresado que muestran con dicha exposición "el producto del sueño que tuvo Saura hace años" y que sirve para enseñar "los avances de España de la mano de la Democracia", al tiempo que ha destacado que se trata de "una mirada absolutamente empática y llena de acercamiento".

Rubio ha manifestado también que cuando Saura hace este trabajo coincide con un momento en el que en España se da una "mínima apertura internacional que permite que muchos fotógrafos extranjeros lleguen al país para hacer fotos", haciendo todos un trabajo que "refleja la España triste y pobre", por lo que Saura consigue, con sus fotos, "estar a la altura de grandes fotógrafos internacionales como Cartier Bresson".

Por último, Santos ha destacado que el trabajo de Carlos Saura "retrata la España mísera a través de la mirada de un joven de 20 años que comenzaba su inmersión en el mundo de la fotografía", al tiempo que ha añadido que se trata de una "exposición apasionante que muestra el genio en que se ha convertido Saura".

La exposición estará abierta al público desde el seis de julio hasta el dos de septiembre en la Sala Murillo de la Fundación Cajasol, en horario de 11,00 a 21,00 horas, de lunes a sábado, y de 11,00 a 18,00 los domingos y festivos.