Fred Hersch Trío cierra el domingo el Ciclo de Jazz en el Lope de Vega de Sevilla

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La banda Fred Hersch Trío, liderada por el aclamado pianista Fred Hersch, nominado en seis ocasiones a los premios Grammy y considerado por Vanity Fair "el pianista más innovador del mundo del jazz en la última década", cierra este domingo el Ciclo de Jazz programado por el Teatro Lope de Vega esta temporada.

Así, en la actuación, que tendrá lugar a las 19,30 horas de este domingo, Hersch estará acompañado de John Hebert al contrabajo y Eric McPherson a la batería. Las entradas oscilan entre los diez y los 30 euros.

Este ciclo, que comenzó el día 22 de noviembre con la presencia de John Pizzarelli, ha traído a Sevilla a artistas como Cécile McLorin, Chucho Valdés, Ibrahim Maalouf, The Cookers, Bettye Lavette, Joshua Redman con la Trondheim Jazz Orquestra o el Underground Quartet de Chris Potter o Charles Lloyd y Jason Moran.

Según detalla el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, Hersch fue nominado a dos premios Grammy en el 2011 por el disco 'Alone at the Vanguard' en las categorías de Mejor Álbum de Jazz y como Mejor Improvisador Solista de Jazz. El doble álbum 'Alive at the Vanguard', publicado en 2012, obtuvo excelentes críticas como uno de los mejores lanzamientos del año. Además, ha obtenido el Grand Prix du Disque que otorga la Académie Charles Cros en Francia y la revista Downbeat lo nombró mejor disco de 2012.

Fue nominado para su sexto premio Grammy en el 2014 por su solo en 'Duet' del álbum 'Free Flying', a dúo con el guitarrista Julian Lage. El disco recibió una calificación de cinco estrellas en Downbeat, algo pocas veces visto en la publicación. Su disco 'Floating', publicado en 2014, incluye siete nuevas composiciones, así como algunos covers muy imaginativos. Este material llegó a ser número uno en iTunes Jazz y en Amazon Jazz y número cinco en Billboard Jazz. El periodista del New York Times, Nate Chinen, comentó que Hersch "ha estado publicando lanzamientos vitoreados por la crítica desde sus debut hace 30 años, pero nunca había hecho algo tan bueno como este disco, es un álbum extravagantemente bello".

Además, entre sus reconocimientos se incluye una beca Guggenheim para composición, que recibió en el 2003, una nominación al Grammy por la mejor composición instrumental, así como cinco nominaciones al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Jazz. En el 2003, Hersch creó 'Leaves of Grass', basado en la poesía de Walt Whitman, con las voces de Kurt Elling y Kate McGarry y el acompañamiento instrumental de ocho músicos. Esta composición se presentó en 2005 ante un abarrotado Zankel Hall en el Carnegie Hall.

En 2010 su proyecto multimedia 'My Coma Dreams' vio la luz, basado en los sueños que logró recordar después de estar en coma durante dos meses en el verano del 2008. El espectáculo se ha presentado en Nueva York, Nueva Jersey, San Francisco y Berlín. A lo largo de su carrera, Hersch ha trabajado con un amplio abanico de músicos y cantantes de jazz, como Nancy King, Norma Winstone y Kurt Elling.

Nacido en Cincinnati, Ohio, en 1955, Hersch empezó a tocar el piano a la edad de cuatro años y comenzó a componer cuando tenía ocho. A los diez empezó a ganar competiciones internacionales de piano. Ha obtenido la beca Rockefeller y becas de la Cámara de la Música de América, entre muchos otros reconocimientos y apoyos. Hersch es además un apasionado defensor de la lucha contra el SIDA desde 1993. Ha producido y grabado cuatro discos cuyas ganancias han ido a esta causa y ha ofrecido numerosos conciertos con este mismo fin.