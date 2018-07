Pablo Alborán anuncia un descanso de dos años

Actualizado 21/12/2015 12:00:45 CET

MADRID/SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista malagueño Pablo Alborán ha anunciado que va a parar dos años para "recuperar" su vida "fuera de las cámaras y de los escenarios". "Quiero encontrarme, volver un poco a la normalidad o al menos intentarlo", ha declarado este fin de semana en el programa Qué tiempo tan feliz de Telecinco.

"Son cinco años en los que lo he dado todo, y lo seguiré dando, por supuesto. Pero es un momento en el que necesito recuperar algo que ni he creado, que es una vida fuera de las cámaras, de los escenarios y de este trabajo que me vuelve loco", ha explicado.

En esta línea, ha recalcado que le "hace falta descansar y que la gente también descanse un poco". "De verdad que necesito hacerlo. En España voy a parar más o menos dos años, aunque en febrero voy a Chile y también actuaré en París. Me voy a estudiar fuera guitarra y piano, necesito leer", ha señalado.

Alborán ha añadido que "la rutina es muy mala, la industria también es muy rara, te absorbe y te mete en una burbuja de la que es muy difícil salir". Por eso ha asegurado que necesita "romper esa rutina", no con el público ni con su carrera, sino con la "rutina de estar haciendo constantemente lo mismo".

"Necesito volver a enriquecerme para poder daros lo mejor de mi en el próximo trabajo", ha adelantado, para después sentenciar: "Hace un año que no quedo con mis amigos a cenar. Es muy difícil ser yo, y lo peor de la fama son los prejuicios. Yo soy muy normal y quiero recuperar mi normalidad".

Pablo Alborán hace este anuncio después de haber recorrido toda España y parte de América durante este año 2015 presentando su más reciente disco, Terral.