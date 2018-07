Pleno aprueba pedir competencias a Cultura para autorizar directamente obras en el Conjunto Histórico

Actualizado 25/11/2011 13:22:21 CET

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, con la única oposición del Grupo de IU, la solicitud a la Consejería de Cultura de la delegación de la competencia para autorizar directamente las obras y actuaciones, conforme a la normativa de protección del patrimonio arqueológico, de diversos sectores del Conjunto Histórico.

El portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, ha justificado la negativa de su formación en la necesidad de que la Junta se erija en "contrapunto crítico" que "vele desde la distancia" por la conservación del patrimonio histórico, admitiendo que el rechazo es "una prevención sustentada en una hipótesis". "No es que no me fíe de este gobierno, sino que no me fío de los gobiernos cuando tienen demasiadas competencias", ha subrayado, para añadir su preferencia de adoptar una decisión "cuando alguien con competencias superiores me puede corregir" antes que "creer contar con la verdad absoluta".

A ello ha respondido el concejal responsable de Urbanismo, Maximiliano Vílchez (PP), que ha defendido la ausencia de razones "espúreas" para llevar el asunto a aprobación, tratándose de procurar una simplificación de trámites y una reducción de tiempo. Asimismo, ha incidido en la "incoherencia" de IU, recordando que en su día defendió posturas distintas y cuestionando si "cuando usted gobernaba era fiable y ahora no lo somos nosotros".

Mientras Torrijos ha rechazado haber planteado ningún tipo de "perversión" y ha recordado que desde el punto de vista de la protección patrimonial la posición de IU fue "matizadamente distinta", Vílchez ha explicado que lo aprobado no supondría una asunción exclusiva de competencias por parte del Consistorio, sino que el control se mantendría "por las dos partes".

Por su parte, la concejal del PSOE Mercedes de Pablos ha recalcado que la aprobación es una solicitud, prevista en la Ley de Patrimonio, de "capacidad" y "autonomía" por parte de la corporación local para intervenir en una zona determinada.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado el archivo de las actuaciones relativas a la modificación del reglamento del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), así como la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la Feria de Abril. Respecto al segundo punto, el portavoz del PSOE municipal, Juan Espadas, ha alabado el "magnífico" trabajo realizado al final del mandato anterior respecto a esta normativa, mientras que el edil responsable de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano (PP), se ha congratulado del "consenso" y la "participación" de los grupos al respecto.