La tercera edición del Concurso Pop-Rock de Grupos Cordobeses continuará en abril en la Axerquía

El Concurso Pop-Rock de Grupos Cordobeses 'Directos 37', que por tercer año consecutivo se ha venido celebrando en la sala de conciertos del mismo nombre, en la capital cordobesa, con la participación de una decena de formaciones musicales de Córdoba y de municipios de la provincia, concluirá su desarrollo en el Café Teatro Bar La Axerquía, en el propio Teatro de la Axerquía.

Ello se debe, según ha explicado a Europa Press el responsable de 'Directos 37' y de la organización del certamen, Diego Manrique, al cierre de la citada sala de conciertos cordobesa en la primera quincena del presente mes de marzo, lo que obligó a suspender temporalmente el concurso, que había comenzado el pasado 19 de febrero. Sin embargo, "gracias a nuestro principal patrocinador la cerveza Budweiser, que nos ha dado el visto bueno para terminarlo, y a que se han sumado los demás patrocinadores, Red Bull y Melody, se podrán llevar a cabo el resto de conciertos en la nueva ubicación, pero con el mismo objetivo, promocionar los grupos de nuestra tierra".

Para eso, según ha recordado Manrique, "se amplió en su día la oferta musical en vivo" que ya venía ofreciendo 'Directos 37' "a los domingos por la tarde, creándose este formato de concurso, que valora a las bandas por su directo".

Ello, según ha subrayado Manrique, "nos ha permitido disfrutar de grandes bandas en años anteriores, tales como 'Sleeping the Monkey' o 'Pygmalion in the Classroom', que fueron los ganadores de la primera y de la segunda edición, respectivamente".

Este año, según ha detallado el responsable de 'Directos 37', "contamos con las bandas cordobesas" de la provincia 'Dublín' (Montilla) y 'Los malos tiempos' (Montoro), y de Córdoba capital: 'Dislexyc grapes', 'Paidotribos', 'D. Donnier and his bones', 'El hombre que susurraba a los tornillos', 'Sardinas de sémola', 'Viva Belgrado!', 'Señor Blanco' y 'The Soul Merchants Co.'.

Estas diez formaciones cordobesas de pop-rock son las que ya están compitiendo con sus actuaciones en directo, primero en 'Directos 37' y ahora, desde el próximo 8 de abril, en el Café Teatro Bar La Axerquía, para lograr las tres plazas de la final del concurso, que se celebrará el lunes 21 de mayo en la caseta que tendrá en la próxima Feria de Nuestra Señora de la Salud la Asociación de Amigos del Gazpacho.

El ganador del certamen, según ha destacado Manrique, "recibirá como premio la grabación y la edición de 500 copias de la actuación en vivo de la final", mientras que el segundo y el tercer premio consistirán en cheques regalo para material de sonido.

En cuanto a las fechas de las actuaciones, el concurso lo abrió el pasado domingo 19 de febrero 'Dublín' y le han seguido los conciertos que ofrecieron 'Los malos tiempos' (26 de febrero) y 'Dislexyc grapes' (4 de marzo), mientras que en la nueva etapa del certamen en el Café Teatro Bar La Axerquía, actuarán 'El hombre que susurraba a los tornillos' y 'Paidotribos' (8 de abril), 'Sardinas de sémola' y 'D. Donnier and his bones' (22 de abril), 'Viva Belgrado!' (29 de abril), y 'Señor Blanco' y 'The Soul Merchants Co.' (6 de mayo).