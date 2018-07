Acusado del incendio de Riotinto dice que lo cogieron "como cabeza de turco" pero la justicia ha sido "justa"

Actualizado 27/01/2010 13:33:29 CET

HUELVA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emilio Perdigón, acusado de provocar el incendio ocurrido en el término de Minas de Riotinto (Huelva) el 27 de julio de 2004 que arrasó 35.291 hectáreas de masa forestal en las provincias de Huelva y Sevilla y que causó la muerte de un matrimonio que circulaba por una carretera cercana, y que ha sido declarado inocente por el tribunal por falta de pruebas, apuntó hoy que lo cogieron "como cabeza de turco porque tenía antecedentes penales" pero destacó que, cinco años y medio después, la justicia ha sido "justa".

En declaraciones a Europa Press, Perdigón señaló que la justicia ha demostrado su inocencia y que no tuvo "nada que ver con los hechos", en los que, según indicó, "hubo muchos intereses, ya que una única persona no puede provocar un incendio de esta magnitud".

Emilio Perdigón manifestó su alegría por la decisión del tribunal, pero lamentó que durante estos cinco años su familia "lo ha pasado muy mal", aunque al final "la justicia ha sido justa y más vale tarde que nunca". Por último, aseguró que "ya no se va a saber quien provocó este incendio", algo que lamentó, ya que "en el mismo fallecieron dos personas".

El acusado durante cinco años y medio del incendio de Riotinto ha sido declarado inocente por falta de pruebas, según reza en la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que estima la absolución al no tener un "pleno convencimiento" respecto a la participación que se le imputa al acusado, únicamente puede establecer "sospechas" de la misma pero no plena certidumbre, por lo que no puede fijar como hecho probado la participación de Perdigón en el incendio.