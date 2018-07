Gutiérrez valora la mejora "sustancial" de las comunicaciones aunque reconoce que "todavía queda por hacer"

Actualizado 22/08/2007 15:53:39 CET

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta, Concepción Gutiérrez, destacó hoy la mejora "sustancial" de las comunicaciones en la provincia de Cádiz "motivada por las inversiones de la Junta de Andalucía", aunque reconoció que "todavía queda por hacer".

En declaraciones a los periodistas tras firmar con el alcalde de Punta Umbría (Huelva), Gonzalo Rodríguez, un convenio para la construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera A-497, Gutiérrez valoró el "desatasco" de las infraestructuras en la provincia gaditana tras la llegada al Gobierno del PSOE y puso como ejemplo la "resolución" de la comunicación por autovía hasta Vejer de la Frontera o la circunvalación de Jerez de la Frontera.

En este punto, la consejera del ramo aseveró que la comunicación hasta Vejer estaba contemplada en los convenios firmados en 1994 por el Ministerio de Fomento, pero criticó que "durante todo el Gobierno del PP no se acometieron las infraestructuras de la provincia de Cádiz".

Así, Gutiérrez subrayó que durante la presente legislatura Cádiz "ha dado un salto cualitativo, como la inmensa mayoría de las provincias", pues, según dijo, "era también la que estaba en una situación de déficit estructural más importante debido al incumplimiento de los convenios firmados en 1994".

No obstante, la consejera del ramo reconoció que "todo ello no quiere decir que no quede todavía por hacer", citando en este sentido la continuación de la autovía hasta el Campo de Gibraltar así como "todo el conjunto de demandas planteadas en el plan de infraestructuras de 1994".