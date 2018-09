Dimite una concejal del PSOE de Ayamonte por motivos laborales y los socialistas lamentan "oportunismo" del PP

Publicado 14/09/2018 16:02:15 CET

AYAMONTE (HUELVA), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) Marta Navarro Cascón ha presentado su dimisión por su incompatibilidad laboral con el desarrollo de sus funciones de concejala, ya que su nueva situación laboral en otro país de la Unión Europea le dificulta el poder ejercer correctamente las funciones de concejala en el Ayuntamiento de Ayamonte.

En un comunicado, el PSOE de la localidad ha lamentado "el oportunismo" del PP al criticar esta marcha y ha recordado que los populares aprovecharon las circunstancias laborales de esta edil "para aprobar unos presupuestos a sabiendas de la ausencia de dicha concejala en la semana del pleno", cuestión de la que ella le había informado previamente.

"El nerviosismo del PP ante la cada vez mayor insatisfacción de los ciudadanos por el incumplimiento de las promesas electorales y por la dejadez absoluta en la que se encuentra el municipio, les hace llevar a acciones como las de hoy que demuestran la poca clase de este partido", han señalado desde el PSOE.

Todo ello después de que el PP haya informado este viernes en un comunicado de que "son ya once los miembros de la lista presentada por el PSOE en las últimas elecciones municipales en 2015 los que no han querido continuar al servicio de su pueblo desde la dimisión o por discrepancias internas han abandonado, dimitido o no han tomado posesión de su acta de concejal".

Desde el PSOE han agradecido "el esfuerzo" realizado por la concejala que ha dimitido "por intentar compatibilizar todo el tiempo que ha podido su situación laboral con su puesto de concejala, así como los valiosos servicios prestados tanto en los últimos meses de la anterior legislatura como en la actual".