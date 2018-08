Doce largometrajes y doce cortometrajes optan a los premios del Festival Internacional de Islantilla (Huelva)

Publicado 17/08/2018 18:00:02 CET

La organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum ha dado a conocer este viernes la relación de los títulos que el próximo sábado 25 de agosto competirán por los máximos galardones de la novena edición de esta muestra cinematográfica al aire libre, que se ha desarrollado durante los últimos meses en este enclave de la costa onubense compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina (Huelva).

De este modo, doce largometrajes y doce cortometrajes optan a los premios del Festival Internacional de Islantilla. Así, la semana próxima el jurado determinará los ganadores en las categorías de Mejor Largometraje, Cortometraje, Dirección, Guión, Actriz, Actor, Música Original, Dirección de Fotografía y Dirección Artística, según ha informado la organización en una nota de prensa.

Los doce largometrajes finalistas, que serán valorados por el jurado oficial, son: 'A Cambodian Spring', de Chris Kelly (Irlanda), 'Chuquiragua', de Mateo Herrera (Ecuador), 'Conducta animal', de Miguel Romero (España); 'Dad is Pretty', de Park Soo-Min y Kim Seung-Hyeob (Corea del Sur); 'Las olas', de Natalia Dagatti (Argentina); 'Marisa en los bosques', de Antonio Morales (España); 'No friends but the mountains', de Kae Bahar y Claudio Von Planta (Reino Unido); 'O Barco', de Petrus Cariry (Brasil); 'Pacífico Norte', de Valentina Sachetti (México); 'Princesita', de Marialy Rivas (Chile); 'Secondo Me', de Pavel Cuzuioc (Austria); y 'Vientos del Sur', de Franco García Becerra (Perú).

Asimismo, los doce cortometrajes finalistas son 'Australia', de Lino Escalera (España); Bonboné, de Rakan Mayasi (Palestina); 'Domesticado', de Juan Francisco Viruega (España); 'El prenauta', de Elías Pérez (España); 'InLove', de Les Fréres Lopez (Francia); 'La parcelle', de Michael Guerraz (Francia); 'Los dos cines de Yody Jarsún', de Alejandro Gallo Bermúdez (Argentina); 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen (España); 'Manspreading', de Abdelatif Hwidar (España); 'Seneye', de Hasan Gunduz (Turquía); 'Tarde para el recreo', de Pablo Malo (España) y 'Zero', de David Macían (España).

El resto de los Premios Luna reconocerán otras siete categorías. Los nominados a Mejor Dirección son: Rakan Mayasi por Bonboné; Park Soo-Min y Kim Seung-Hyeob por 'Dad is Pretty'; Michael Guerraz por 'La parcelle';

Rodrigo Sorogoyen por 'Madre'; Kae Bahar y Claudio Von Planta por 'No friends but the mountains' y Petrus Cariry por 'O Barco'.

Las nominadas a Mejor Actriz son: Nathalie Poza por 'Australia'; Ramma Almaluddin por 'Bonboné'; Lluvia Rojo por 'Conducta animal'; Marta Nieto por 'Madre'; Patricia Jordá por 'Marisa en los bosques' y Carolina Guzmán por 'Vientos del Sur'.

Los nominados a Mejor Actor son: Ferran Vilajosana por 'Australia'; Saleh Bakri por 'Bonboné'; Kim Myung-Guk por 'Dad is pretty'; Nacho Sánchez por 'Domesticado'; Virgile Bramly por 'La parcelle' y Everaldo Pontes por 'O Barco'.

Además, los nominados a Mejor Guión son Rakan Mayasi por 'Bonboné'; Séverine de Streyker y Maxime Feyers por 'Calamity'; Park Soo-Min, Kim Seung-Hyeob y Cha Min-Ae por 'Dad is Pretty'; Alejandro Gallo Bermúdez por 'Los dos cines de Yody Jarsún'; Rodrigo Sorogoyen por 'Madre' y Kae Bahar y Claudio Von Planta por 'No friends but the mountains'.