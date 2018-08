Fiscal destaca la escasa participación en los encierros en los Cedefos gestionados por la Amaya

Publicado 07/08/2018 16:54:28 CET

HUELVA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado este martes que de los 4.700 trabajadores convocados a encerrarse por la CGT y otras "centrales sindicales minoritarias" en los 25 centros de defensa forestal (Cedefo), gestionados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), "ayer se encerraron entre 51 y 52 y hoy 25".

En rueda de prensa en Huelva, Fiscal ha mostrado sus respetos a los trabajadores que han secundado este encierro pero ha destacado que "incluso algún sindicato, como el Csif, que se había sumado, finalmente se ha desmarcado".

El consejero ha advertido de que el documento que se firmó tras la última reunión de la mesa de negociación para el I Convenio Colectivo Único de la Amaya, en contra del cual se están realizando los encierros, fue consensuado entre la dirección de la Agencia y los sindicatos mayoritarios en la misma (UGT y CCOO) "que representan casi al 70 por ciento de la plantilla, sumando una mayoría cualificada".

No obstante, ha precisado que "si hay una parte que no lo ve así y decide estas movilizaciones están en su derecho pero hay que ponerlo en su justa medida", ya que en los Cedefo de las provincias de Almería, Córdoba, Huelva y Sevilla "no ha habido ningún encierro".