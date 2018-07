Hija del matrimonio muerto en el incendio de Riotinto recibe la absolución del acusado como "jarro de agua fría"

Actualizado 27/01/2010 14:13:43 CET

HUELVA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Laura Capote, hija del matrimonio fallecido en el incendio ocurrido en el término de Minas de Riotinto (Huelva) el 27 de julio de 2004 que arrasó 35.291 hectáreas de masa forestal en las provincias de Huelva y Sevilla, consideró hoy la absolución del acusado, Emilio Perdigón, por falta de pruebas como "un jarro de agua fría".

En declaraciones a Europa Press, Capote precisó que después de cinco años y medio de proceso en la vía penal y administrativa "se han cerrado todas las puertas", por lo que declaró que se siente "desengañada y con mucha tristeza porque finalmente no se ha hecho justicia".

La hija de las víctimas que circulaban en un vehículo por una carretera sita entre las aldeas de Monte Somorrero-Las Delgadas, cuando fueron sorprendidos por el incendio, ocasionándoles la muerte por asfixia por inhalación de gases en combustión, aseguró que tiene la sensación que después de cinco años y medio "nadie se hace responsable de lo ocurrido, ni la Junta de Andalucía", refiriéndose a la activación de sus planes de emergencia, "ni el presunto culpable".

"RABIA E INDIGNACIÓN"

Por último, mostró "cierta rabia e indignación", a la par que aseguró que hoy es "un día muy triste" porque cinco años y medio después el camino de la vía penal "también se ha cerrado".

Emilio Perdigón ha sido declarado inocente del incendio por falta de pruebas, según reza en la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que estima la absolución al no tener un "pleno convencimiento" respecto a la participación que se le imputa al acusado, únicamente puede establecer "sospechas" de la misma pero no plena certidumbre, por lo que no puede fijar como hecho probado la participación de Perdigón en el incendio.