Hoteleros salvan la temporada pero ven síntomas de "haber tocado techo" y piden mayor conectividad

Publicado 17/09/2018 15:59:09 CET

HUELVA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hoteleros de la provincia de Huelva han conseguido salvar la temporada estival de "manera muy digna" tras registrar durante el mes de agosto una ocupación que ha rozado el 90 por ciento, un uno por ciento más respecto al año anterior, teniendo en cuenta la situación de algunas playas tras los últimos temporales, pero han asegurado que denotan síntomas de "haber tocado techo" si no se establece a corto plazo una mayor conectividad y la ejecución de las infraestructuras necesarias para que sea más accesible llegar a la provincia.

En rueda de prensa, el presidente del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, José Manuel Díaz, acompañado Rafael Barba, secretario del círculo, que engloba a asociaciones directamente relacionadas con el ámbito turístico, ha detallado los datos y ha destacado que "son positivos".

No obstante, ha dejado claro que si la situación de las playas no se resuelve definitivamente y no se culminan los proyectos de infraestructuras pendientes, como el AVE, el aeropuerto o la N-435, "Huelva se seguirá moviendo en cifras alcanzadas durante los próximos 20 años".

En este sentido, Díaz ha precisado que "Huelva ya ha llegado a su techo en cuanto a competitividad teniendo en cuenta sus comunicaciones aunque los vientos sean favorables en la actualidad", al tiempo que ha destacado que la provincia "tiene capacidades enormes para ir a mucho más".

Todo ello a pesar de que, según ha precisado el presidente del Círculo, el verano ha sido "resultón aunque lleno de sobresaltos" ya que las previsiones a principios de la temporada "eran mucho peores por la situación de las playas y la bajada de temperaturas en julio", lo que provocaba a su vez "una ralentización en el proceso de reservas, que a última hora se han ido corrigiendo, pero que ha significado una bajada de precios medios y una flexibilidad de la oferta, que han bajado a su vez los ratios de rentabilidad aunque no de una manera alarmante".

SOBRE LOS DATOS DE OCUPACIÓN

En cuanto a los datos, ha precisado que durante el mes de junio el grado de ocupación alcanzó el 66 por ciento; en julio el 82; en agosto el 89 y la previsión para este mes de septiembre es de un 68 por ciento. Respecto a los datos del pasado año, en junio aumentó un cuatro por ciento y en agosto un uno por ciento, mientras que en julio y septiembre han descendido un 1,6 y en septiembre, en previsiones, un 1,5.

Sobre las pernoctaciones aumentaron un 6,62 por ciento en junio y descendieron en agosto un 0,60, llegando a las 723.285 en este mes. El cliente nacional aumentó en agosto un uno por ciento pero el internacional ha descendido durante todos los meses, especialmente en ese mes un doce por ciento, lo que achacan los empresarios, entre otras cuestiones, a "la falta de aeropuerto, ya que con esta infraestructura se podría mantener la temporada durante cuatro meses y Huelva podría competir con mercados europeos y andaluces como Málaga", ha señalado Díaz.

Sobre el precio medio, ha bajado durante todos los meses, siendo lo más significativo el descenso del tres por ciento durante el mes de junio.

En cuanto al sector del camping, el mayor grado de ocupación se ha alcanzado en agosto con un 43,10 por ciento por parcelas, siendo el aumento respecto al año anterior significativo, un 17,20, pero hay que tener en cuenta que el pasado verano el camping Doñana, que ofrece casi 6.000 plazas, no estuvo operativo por los destrozos que causó en el mismo el incendio originado en Moguer el 24 de junio de 2017.

El sector de la hostelería sí se ha visto más afectado por las circunstancias meteorológicas, sobre todo durante el mes de julio cuando la facturación ha bajado casi un cinco por ciento.

ASUNTOS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

El presidente del Círculo Empresarial de Turismo también se ha referido a otros temas generales, de carácter estructural, que "se deben mejorar de cara a la consolidación del destino", refiriéndose a la situación de las playas tras los temporales.

Al respecto, han pedido la puesta en marcha de una solución definitiva, ya que "la playa es uno de los principales activos del turismo onubense. Por ello, han solicitado "la despolitización" de este asunto y la creación de un comité de análisis permanente del litoral.

El mismo debe estar conformado por las administraciones en el ámbito local, provincial, autonómico y nacional, y el sector turístico, que permitan ante las situaciones como las vividas el pasado invierno "una actuación automática e inmediata que posibiliten el desarrollo de las labores de reparación y mantenimiento necesarias en caso de incidencias", ha remarcado José Manuel Díaz.

La mejora de la conectividad del destino con los mercados emisores es otra de las peticiones con la puesta en marcha a la mayor brevedad posible de la ejecución de proyectos que permitan el desarrollo de las infraestructuras como el desdoble de la N-435, los accesos pendientes desde la autovía a Portugal a los núcleos turísticos del litoral, retomar el proyecto de conexión por carretera con Cádiz, la llegada del AVE a Huelva y la autorización definitiva la construcción del aeropuerto.

Otra petición es la intensificación de las acciones de la promoción del destino y "garantizar el incremento de recursos del Patronato de Turismo"; la mejora de la conexión y vertebración de comunicaciones entre núcleos turísticos y un mayor control de la competencia desleal.

Al respecto, ha precisado que es "significativo que la oferta turística clandestina o no reglada en la provincia alcanza ya casi la totalidad de las plazas legalizadas, es decir más de 20.000, lo que no solo incide en los resultados económicos del sector sino que supone una bolsa de fraude que en ningún caso tributan en ningún régimen", ha precisado José Manuel Díaz.

También se han referido a las acampadas ilegales en núcleos urbanos, que cada vez "proliferan más" y han pedido una mayor implicación de las administraciones locales en el mantenimiento de los espacios y destinos turísticos.

Por otro lado, en cuanto a las situaciones particulares, el presidente del Círculo Empresarial de Turismo ha precisado que es "inadmisible" que los planes que autorizan el desarrollo de actividades turísticas, como los planes de playa, "no se hayan realizado y concretado hasta bien entrado el mes de julio".

Sobre este asunto, han anunciado que han comunicado a la Delegación de Medio Ambiente la necesidad de conformar un grupo de trabajo en el que participen la propia Delegación, la de Turismo, la de los ayuntamientos afectados y esta organización, para establecer un calendario para obtener estos planes a tiempo.

Otras medidas son la correción de las deficiencias en las comunicaciones férreas; las actuaciones relacionadas con el dominio público marítimo terrestre y el control de las labores de pesca cercanas a las zonas de baño.

MANIFESTACIÓN POR LA MEJORA DE LAS PLAYAS

Por último, en cuanto a la manifestación que encabezarán el próximo sábado 22 de septiembre la Federación Onubense de Empresarios (FOE), CCOO y UGT, convocada por la coordinadora 'Salvemos las Playas', en la capital, desde el Círculo Empresarial de Turismo han precisado que "todo lo que sea defender los intereses de la provincia es importante".

No obstante, han recordado la campaña turística estival "aún no ha terminado y hay que ser cautelosos. Somos más partidarios de hacer las cosas con cierta discreción", ya que ciertos mensajes sobre el estado de las playas pueden suponer "un peligro", indicando además que "con la queja permanente no se consigue nada".