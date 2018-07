El ex alcalde de Fuenteheridos anima a Pérez Tapias a aportar "una sola idea positiva para la imagen del pueblo"

Actualizado 27/01/2006 13:31:02 CET

FUENTEHERIDOS (HUELVA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Fuenteheridos (Huelva) y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Antonio Cortés (PSOE), animó hoy al portavoz local de IU, José Luis Pérez Tapias, a "aportar una sola idea que sea positiva para la imagen del municipio", tras acusarle de "trabajar por crear crispación y oponerse a todos los proyectos del Gobierno local".

En declaraciones a Europa Press, Cortés se refirió a la sentencia que le absuelve de la denuncia del estudio de arquitectos Arquiclave por un ataque al honor y lamentó que "Pérez Tapias nunca aparezca en la prensa aludiendo a un Fuenteheridos dinámico y con futuro, sino que siempre proyecta una imagen negativa de la localidad".

Además, consideró que las valoraciones del portavoz de IU sobre la sentencia "no son ciertas porque él no ratificó las acusaciones de trama y especulación que manifestó ante los medios sobre el convenio urbanístico y, como los demandantes no aportaron pruebas personales sino recortes de prensa, la sentencia estima que las acusaciones no están probadas".

Cortés resaltó también que la juez "no entra en el procedimiento de las normas subsidiarias ni al convenio en cuestión porque sólo se tiene que pronunciar sobre el derecho al honor de Arquiclave" y rechazó los pronunciamientos de Pérez Tapias al asegurar que el convenio "era legal y estaba supeditado a las normas subsidiarias del municipio".

También negó que el portavoz de IU "defienda los derechos de los ciudadanos porque su manera de hacer política son las acusaciones en los medios que luego no ratifica en los juzgados" y resaltó que, "con la imagen negativa del convenio que dio, que obligó a su retirada, el Ayuntamiento ha perdido la cesión de locales, una plaza pública y un ayuntamiento porque, en ese mismo espacio, en lugar de 24 viviendas y estos espacios, sólo se están construyendo 35 viviendas".

Cortés rechazó, además, las acusaciones de Pérez Tapias de dimitir como alcalde 15 días después de la firma del convenio y aseguró que éste estaba "mucho antes" de que él se plantera dejar la Alcaldía, una decisión que acordó el grupo "por consenso" debido a las nuevas tareas profesionales, que le "obligaron" a dejar sus funciones como alcalde, pero no las de concejal.

En este sentido, advirtió de que, si hubiera tenido algo que ocultar sobre ese convenio "que ya no existe", se hubiera ido "y no seguiría en el Ayuntamiento", tras lo que animó a Pérez Tapias a "la reflexión para que retire el contencioso que mantiene sobre un acuerdo que no existe".