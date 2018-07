Lepe plantea que la Mancomunidad de Islantilla se quede con la formación, el turismo y el mantenimiento

Actualizado 22/09/2012 13:49:23 CET

HUELVA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lepe (Huelva), gobernado por el 'popular' Manuel Andrés González, se ha replanteado cambiar el modelo de gestión de la Mancomunidad de Islantilla, dependiente de los ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina y presidida por González, con el fin de no disolverla. Para ello, plantea que todas las competencias del ente sean trasladadas a ambos ayuntamientos, excepto la formación, el turismo y los servicios generales, refiriéndose al mantenimiento.

Según han informado a Europa Press fuentes de la mancomunidad, el resto de competencias como urbanismo o economía y demás carteras pasarían a ser gestionadas desde los citados consistorios con el fin de "evitar duplicidades".

En cuanto a los trabajadores, "todos serían absorbidos por los ayuntamientos y tan solo se dotaría a la mancomunidad de los empleados necesarios para llevar a cabo las citadas competencias".

No obstante, pese a este planteamiento, uno de los puntos del orden del día del pleno municipal de este lunes seguirá siendo la disolución de la mancomunidad, el cual se llevará a debate si no se encuentra antes un nuevo modelo de gestión y si no se llega a un acuerdo.

En un principio, el Consistorio de Lepe se planteó disolver la mancomunidad en pro de la petición de "austeridad en el gasto y en el gobierno de las administraciones" por parte de la ciudadanía, según remarcó González en declaraciones a los periodistas a principios del mes de agosto.

En esas fechas, el primer edil lepero González aseguró que los responsables públicos "tienen la obligación de reestructurar las administraciones" y por tanto, "hay que reestructurar las administraciones locales", como la Mancomunidad de Islantilla, defendió.

Por su parte, los trabajadores, durante este mes de agosto, se han concentrado en las puertas de la mancomunidad en protesta por el planteamiento de cierre, una cuestión que ahora se replantea el Ayuntamiento.