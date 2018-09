Moreno (PP-A) pide a la Junta que "no abdique de sus responsabilidades" y "no juegue al gato y ratón" sobre inmigración

Publicado 04/09/2018 14:57:50 CET

HUELVA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que la Junta de Andalucía "no puede abdicar de sus responsabilidades", al tiempo que le ha pedido que "no juegue al gato y al ratón" en materia de migración, ya que tiene competencias "exclusivamente" suyas.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, tras reunirse con responsables de la Fundación Cepaim, dedicada a la atención de las personas migrantes, Moreno ha señalado que el Gobierno andaluz "tiene competencias plenas en políticas sociales de la comunidad como recoge el Estatuto de Autonomía" y ha remarcado que "los menores no acompañados es competencia exclusivamente de la Junta".

Moreno, preguntado por este asunto, se ha referido a la reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, que se celebrará este miércoles, y le ha pedido a la Junta que "no juegue a que cuando las competencias me interesa son mías y cuando no, son de los demás".

A su juicio, "hace falta diálogo y acuerdo", motivo por el que le ha insistido en su propuesta de crear "un gran acuerdo en Andalucía para sumar a entidades, colectivos y fuerzas políticas". No obstante, ha lamentado que al respecto ha tenido "no la respuesta por callada, sino el desprecio porque he recibido insultos y es mal camino".

En cuanto a la postura de la Junta, que pide la solidaridad de otras comunidades, ha asegurado que desconoce "si las demás son solidarias o no" al no estar presente en la Conferencia Sectorial. "Eso lo sabrá el ministro de turno pero que creo que si lo que quiere es un gran acuerdo debe empezar por el acuerdo en Andalucía, al que le invito", ha precisado.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)