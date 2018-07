El Pleno municipal aprueba por unanimidad el convenio para la cesión de los terrenos de la estación del AVE

Actualizado 27/01/2010 19:10:10 CET

El Ayuntamiento de Huelva aprobó hoy por unanimidad en su sesión plenaria el convenio negociado entre el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP), y Adif para llevar a cabo la cesión de los terrenos de la estación del AVE, que irá ubicada en la zona de las Metas.

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar el pleno, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Moro (PP), anunció que el Ayuntamiento está "en disposición de firmar el convenio", pero espera que el ministro de Fomento, José Blanco, cuando visite Huelva el próximo 3 de febrero, "tenga una reunión con el alcalde, que le señale cuando se comenzarán las obras y cuál es el planing de obras de construcción de las infraestructuras ferroviarias y de la nueva estación".

En esta línea, precisó que todo el trabajo que tiene que hacer el Ayuntamiento "ya está hecho", a la par que aseguró que tras la aprobación del convenio con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), los vecinos de Las Metas "ocuparán sus nuevas viviendas en La Florida en el mes de marzo".

Del mismo modo, aseguró que el consejo de administración de Adif "ratificará el convenio el próximo viernes, sin condiciones", al tiempo que dejó claro que "no es ningún requisito que los vecinos estén realojados", sino que todo es producto de "las mentiras e inconvenientes que siempre pone el PSOE".

En cuanto a la negociación para la llegada del AVE, Moro matizó que el Ayuntamiento "tiene que negociar con Adif, pero el PSOE como siempre intenta poner palos en la rueda para que el proceso se paralice". El 'popular' insistió en que la administración "competente" para negociar con el Ayuntamiento es Adif, indicando además que el PSOE "no es ninguna administración, sino un régimen, así actúa en Huelva y que siempre va a intentar paralizar los proyectos que sean importantes para la ciudad".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar, aseguró que "a día de hoy, y al margen de que este convenio se ratifique, será imposible que Adif pueda firmarlo porque en el convenio se observa claramente la necesidad de que los terrenos de la nueva estación estén libres de cargas y ocupantes, como una cláusula necesaria que tiene que cumplir el Ayuntamiento".

"La realidad es que los vecinos de las Metas siguen en sus casas y sin una propuesta seria y legal por parte del equipo de Gobierno para que el realojo se haga efectivo y siguen sin tener ningún tipo de información", espetó Tobar.

Por otro lado, el portavoz del IULV-CA en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, indicó que el convenio con Adif, a pesar de aprobarlo, nace "ya incumpliéndose porque incluye cláusulas que el Ayuntamiento no va a cumplir". "Hoy podemos aprobar el convenio y encontrarnos que el propio Adif se niegue a firmarlo porque entienda que cláusulas del mismo, no se cumplen por parte del Ayuntamiento de Huelva, ya que los terrenos tienen que estar libres de cargas", prosiguió Jiménez.

AGUAS DE HUELVA

En otro orden de cosas, el PP rechazó las mociones presentadas por PSOE e IULV-CA respecto a la privatización de Aguas de Huelva. Francisco Moro indicó en cuanto a la oferta de la nueva Mancomunidad de Servicios (MAS) de acceder a las acciones de Aguas de Huelva que se sacarán a concurso, que este proceso, refiriéndose a la venta de las acciones, es para "prestarle un mejor servicio a los ciudadanos, por tanto las reuniones se realizarán con empresas y esperamos que venga un socio que sepa aportar algo, ya que empresas que vengan a descapitalizar y con una ruina, como es el caso de Giahsa o MAS, a Aguas de Huelva no les interesa".

Por su parte, Tobar aseguró que Moro "no querrá sentarse con MAS, pero es la única que hasta el momento asegura la no privatización del servicio aguas, que no se haga caja con el dinero de todos los onubenses y la única que asegura que Aguas de Huelva siga siendo una empresa 100 por cien pública".

Pedro Jiménez apuntó al respecto que todo se trata de "una hipocresía política, ya que hay una clara incompatibilidad política entre el PP y PSOE, de manera que lo que viene de uno es rechazado por el otro, con independencia de que la propuesta sea válida o no", indicando además que, aunque la propuesta de MAS es "positiva, sería lo último dentro de este proceso porque IU plantea que ni siquiera se tenga que llevar a acabo la privatización, pero si se hace, prefieren que el 49 por ciento esté en manos de MAS".

TRABAJADORES

En cuanto a la situación de los trabajadores de Aguas de Huelva, que desconvocaron ayer una huelga general que se iba a celebrar hoy, Francisco Moro aseguró que en el expediente "se han garantizado todos los derechos laborales y hay una garantía total y absoluta para que tengan la tranquilidad de que se quedarán en sus puestos de trabajo sin movilidad geográfica".

El presidente del comité de empresa de Aguas de Huelva, Emilio Fernández, también presente en el pleno junto a otros compañeros, indicó a los periodistas que ayer llegaron a un acuerdo sobre garantías laborales y sociales para la plantilla a incluir en la memoria, pero siguen sin aceptar el proceso de privatización y seguirán con las movilizaciones, para que el Ayuntamiento "recapacite y dé marcha atrás porque se trata no sólo de un problema laboral sino social"

Por último, IULV-CA presentó una moción relacionada con la situación de Astilleros de Huelva porque es "muy preocupante" la situación, así como "la posibilidad de que la Junta de Andalucía lleve adelante sus planes de cierre de Astilleros como empresa de construcción naval", moción que fue aprobada, sin embargo la presentada por el PSOE para la resolución definitiva del conflicto no salió adelante.