PP culpa a Sánchez y Díaz de "la mala imagen turística que dan el retraso" en la regeneración de las playas de Huelva

Publicado 12/07/2018 16:52:24 CET

HUELVA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha culpado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de "la mala imagen turística" de Huelva que están generando el retraso en las obras de regeneración de las playas y de "los continuos problemas de tráfico" para acceder al litoral motivados por "la falta de soluciones" de la administración autonómica.

Y todo ello, ante "el silencio cómplice" de los dirigentes del PSOE de la provincia, "que son incapaces de defender a Huelva y alzar la voz ante las administraciones gobernadas por el PSOE", ha informado el PP en una nota.

La vicesecretaria de Organización, Formación, Electoral, Estudios y Programas, RRSS y Condado y Campiña, Rocío Moreno, ha criticado "la dejadez" de los gobiernos socialistas en Madrid y Sevilla con respecto a Huelva. En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "empieza mal" en Huelva, en referencia a la situación de las playas y sus efectos en el sector turístico, uno de los principales motores de empleo. Así, ha subrayado que "sólo hay que ver que, a mediados de julio, aún tenemos conviviendo en nuestras playas a máquinas y turistas".

La popular ha recordado que "ya en mayo el Gobierno de Rajoy puso sobre la mesa diez millones de euros para reparar los daños ocasionados en las playas por el paso de los temporales" pero, según ha añadido, "las continuas trabas puestas por la Junta, cuando gobernaba el PP, para extraer arena y la dejadez posterior del Gobierno de Pedro Sánchez han provocado que hoy las excavadoras y las dragas formen parte del paisaje de las playas en pleno mes de julio, dando así una mala imagen turística de Huelva".

En este sentido, ha apuntado que "si la Junta y el Gobierno de Sánchez hubieran actuado con diligencia y con responsabilidad, hoy las playas estarían listas y sin excavadoras". Además, la dirigente del PP ha señalado que "no sólo han empezado tarde, sino que no se está aportado la arena suficiente y hay problemas en playas como Mazagón, La Antilla o Matalascañas, donde parece que hay zonas en la que no se va a reponer arena".

"Una mala gestión que está perjudicando" la imagen turística de esta provincia y a todo un sector y a la que también contribuye "la falta de infraestructuras adecuadas" para acceder al litoral. A este respecto, Moreno ha recordado que "la Junta de Andalucía lleva 26 años sin dar una alternativa real a los colapsos y la falta de seguridad en el puente del Odiel". Una situación que "se repite cada fin de semana y que, lamentablemente, cada día es más frecuente".