El PP de Huelva y Sevilla "suman fuerzas" para exigir a la Junta el desdoble de la A-483 entre Almonte y Matalascañas

Publicado 17/07/2018 17:27:56 CET

ALMONTE (HUELVA), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huelva y de Sevilla se han unido este martes en Almonte (Huelva) para exigir a la Junta de Andalucía el desdoble de "una de las carreteras más peligrosas de Andalucía" como es la A-483, --de titularidad autonómica--, "dado su alto índice de siniestralidad, sobre todo, en el tramo que une Almonte con Matalascañas".

Así lo han afirmado los presidentes del PP onubense y sevillano, Manuel Andrés González y Virginia Pérez, respectivamente, tras mantener un encuentro con alcaldes y portavoces de municipios de las comarcas afectadas, como son el Condado onubense y el Aljarafe sevillano, según ha informado el PP onubense en una nota de prensa.

En este encuentro han participado alcaldes, portavoces y ediles de municipios del Condado como Niebla; Bollullos par del Condado; La Palma del Condado; Almonte; Paterna del Campo o Villarrasa, y de la vecina comarca del Aljarafe, entre los que había representantes de municipios como Olivares; Huévar; Gines; Camas o Pilas.

También han asistido a esta reunión el secretario general del PP onubense y portavoz en la Diputación, David Toscano, la vicesecretaria del PP de Sevilla y secretaria del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Macarena O'Neill y representantes de la nueva plataforma ciudadana creada para reclamar el desdoble de la A-483.

De este modo, como han anunciado tanto Manuel Andrés González como Virginia Pérez, al término de este encuentro, el PP comenzará una ofensiva institucional en el Parlamento andaluz, en las diputaciones de ambas provincias y en los ayuntamientos del Condado y el Aljarafe para que la Junta de Andalucía acometa el desdoble de la A-483, carretera que une los municipios de Almonte, El Rocío y Matalascañas, una carretera en la que, en los últimos 15 años, "se han registrado más de 700 accidentes con decenas de víctimas mortales".

Se trata de unos datos que la convierten en "una de las carreteras más peligrosas de Andalucía" y en la que, sólo en el último mes, se han registrado tres siniestros con un balance de dos menores fallecidos y varios heridos.

Manuel Andrés González, presidente del PP en Huelva, ha recalcado que "es una reclamación justa, que se remonta a 1993, cuando el Parlamento andaluz aprobó una Proposición No de Ley (PNL) del PP en la que se instaba al Gobierno andaluz a realizar el este desdoble". A este respecto, ha precisado que "la Junta de Andalucía lleva 25 años ya mirando para otro lado sin actuar en una carretera tan peligrosa".

El 'popular' ha recordado que, además, se trata de una vía en que "por la que transitan 7.000 vehículos al día, que sirve de acceso a numerosas explotaciones agrícolas y que, además, además, une la A-49 con el municipio de Almonte y con los núcleos de El Rocío y Matalascañas, poblaciones que en verano y durante la romería de El Rocío multiplican su población y, por tanto, el trafico en esta carretera". Por ello, González ha indicado que "ya es hora de que la Junta de Andalucía se comprometa con una infraestructura imprescindible para las provincias de Huelva y de Sevilla".

Por su parte, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha insistido en que "hay que reivindicar las infraestructuras necesarias, en este caso no sólo para los onubenses, sino también para los sevillanos" ya que "todo el mundo conoce la vinculación que hay entre el Aljarafe y el Condado de Huelva y todo el mundo sabe también que no hay sevillano que no pase unos días, sobre todo en período estival, en Matalascañas".

Asimismo, ha puesto de relieve la situación de peligrosidad que registra la A-483, vía de acceso desde la A-49 a Almonte, El Rocío y Matalascañas "con más de 700 accidentes y 30 víctimas mortales en los últimos años según datos de la propia Dirección General de Tráfico".

Pérez ha recalcado que "en la provincia de Sevilla también somos principales afectados de esta falta de infraestructuras en la provincia de Huelva" por lo que, ha añadido, "en esta importantísima conexión para los vecinos del Aljarafe sevillano y en esa reivindicación del PP de Huelva vamos a estar juntos, sumando fuerzas y yendo de la mano en las iniciativas que se van a presentar en los ayuntamientos, en las diputaciones de Huelva y Sevilla, y en esa Proposición No de Ley que se va a llevar al Parlamento".

El objetivo de esta ofensiva institucional, han declarado tanto González como Pérez, "es que el PSOE y la Junta de Andalucía hagan de una vez el desdoble que prometieron hace ya 25 años y que es necesario para que no haya más accidentes que le cuesten la vida a los vecinos de Huelva o Sevilla".