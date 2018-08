El PP pide una gestión "urgente" del servicio de Limpieza ante la "delicada" situación de algunos barrios en Huelva

Publicado 24/08/2018 17:57:32 CET

HUELVA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado la "mala gestión política" del equipo de gobierno municipal (PSOE) en el servicio de limpieza de la ciudad y reclama, de forma urgente, "una gestión adecuada del servicio" sobre todo, teniendo en cuenta la "delicada situación" que presentan algunos barrios de la capital.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pilar Miranda, ha destacado en una nota de prensa que "es necesario poner medidas urgentes sobre la mesa ante la clara incompetencia del equipo de gobierno que no es capaz de organizar y poner los medios necesarios para que funcionen los servicios de limpieza".

Para Miranda, este "no es un problema de falta de recursos ni de medios, sino de organización y de aplicación de los medios existentes ya que la empresa es la misma que cuando gobernaba el PP, y el servicio funcionaba mientras que ahora no".

Por ello, los populares consideran que el alcalde, Gabriel Cruz, y el equipo de gobierno "deberían sentarse con los técnicos y con la empresa, que son los que verdaderamente conocen cómo funcionan los servicios y se pongan de acuerdo en la estrategia a seguir". En palabras del Miranda, "hay que dar prioridad a los criterios técnicos para dar un mejor servicio".

Para la portavoz popular, "debemos que contar con un Plan de Actuación adecuado y unos criterios concretos para que la ciudad esté limpia y no ocurra lo que está pasando actualmente, ya que tenemos una ciudad con dos caras: la de las avenidas y plazas que están más a la vista, en donde el servicio más o menos se cumple, y otra, la más realista, con barrios, calles y plazas interiores en las que pasan semanas en las que no aparece ni un solo empleado de la limpieza".

Esta situación, según ha apuntado, "evidencia que el servicio no está organizado y, por lo tanto, no se está prestando adecuadamente". Asimismo, como ha agregado, "venimos observando cómo en muchos barrios además de la limpieza, los vecinos nos dicen que hay calles en las que la solería está sucia, hay plagas de cucarachas y de ratas, el mobiliario urbano se destroza y no se repone, los jardines y árboles no se podan lo que provoca que algunas ramas se introduzcan en las viviendas, o hay las pintadas en las paredes que hacen que la imagen de la ciudad se deteriore".

Para el PP, "la limpieza es de los servicios esenciales que tiene que prestar un Ayuntamiento, debe ser una acción primordial dentro de la política municipal y a la vista de cómo está la ciudad esto claro que no es así".

Asimismo, el PP ha criticado, de forma paralela, "el empeoramiento de la situación de las zonas verdes de la ciudad, las cuales se están descuidando por la falta de planificación del Ayuntamiento". Así, Miranda ha explicado que "zonas verdes que antes embellecían nuestra ciudad hoy presentan un estado lamentable, y se han convertido en espacios baldíos en los que ha desaparecido el césped y se han llenado de excrementos de perros".

A su juicio, "la falta de abono, riego, fertilizantes y cuidados es algo ya común en estas zonas verdes por lo que zonas como esquinas, medianas y pequeñas placitas que había por todos los barrios, han dejado de ser una prioridad para este Ayuntamiento y se han abandonado a su suerte".

También, ha afirmado Miranda, "se han dejado de hacer con la intensidad de antes los cambios de flores de temporada, las cuales embellecían mucho la ciudad". Como ha recordado la portavoz del PP, "en medianas, rotondas y parterres se plantaban flores de temporada en primavera para mantenerlas hasta que acababa el verano y también se plantaban en otoño, para mantenerlas durante el invierno".

Ahora, ha añadido, "hay rotondas y otros espacios que se han dejado de plantar en los últimos años, tanto en zonas escondidas, como en otras muy visitadas y en parques y zonas ajardinadas había macizos de flores que ya no existen".

Por ello, y ante todos estos problemas, Miranda ha pedido al equipo de gobierno que "salga a la calle y escuche a los vecinos", para, de esta forma, se pueda realizar un diagnóstico de la situación y, junto a los técnicos, se organicen adecuadamente los medios para que se ponga en marcha un plan de actuación urgente en cuanto a limpieza y cuidado de zonas verdades en la ciudad.