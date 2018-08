PSOE de Huelva condena la actitud "violenta" de un grupo de agricultores en un acto institucional "alentados por el PP"

Publicado 27/08/2018 16:27:14 CET

HUELVA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en la Ejecutiva Provincial, José Fernández, ha condenado enérgicamente "la actitud violenta y agresiva" demostrada este lunes por un grupo de agricultores "alentados por el PP de Huelva" contra la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y otros representantes institucionales en el transcurso de la visita cursada a San Juan del Puerto con motivo del 550 aniversario de la creación del municipio.

En un comunicado, Fernández ha rechazado que "se recurra a este tipo de extremismos promovidos por quienes pretenden defender su interés personal por encima del general".

Para el representante socialista, "éstas no pueden ser las formas de amparar las protestas de estas personas, un colectivo en cuyas explotaciones agrícolas recaen, tras un estudio técnico pormenorizado y exhaustivo, expedientes sancionadores por la transformación sin autorización de terreno forestal en suelo agrícola en la zona de máxima protección de Doñana y por haber puesto en servicio pozos sin concesiones de agua por parte del organismo de cuenca".

El hecho de que estos agricultores "no tengan razón alguna en su reivindicación es razón más que suficiente para que depongan su actitud, se ajusten a la Ley y la cumplan, como hace el resto de ciudadanos, y no recurran a la mezquina y fácil posición de reunirse para intentar reventar el acto público de un municipio que hoy estaba de fiesta celebrando una efeméride a la que ha tenido a bien invitar a la máxima representante de todos los andaluces", ha dicho Fernández.

Pero, a su juicio, lo que resulta de todo punto "vergonzoso y recriminable es que entre los agricultores se encontraran concejales del PP de Lucena del Puerto, como instigadores de esta acción ruin y deleznable".

Fernández ha pedido al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que ponga orden en sus filas y deje de recurrir al insulto y a la agresión como forma de hacer política porque eso no es que deslegitime su acción partidista, sino que ensucia la política y agria la convivencia civil". Ha agregado que "el colmo ha sido trasladarse a protestar a un pueblo que celebraba un día especial, el de su nacimiento. Penoso y deleznable".

Según ha proseguido, la Junta de Andalucía, como administración pública, "tiene la obligación de defender y velar por el interés general de la sociedad andaluza".

"En aras de esa defensa, no podemos consentir ni chantajes ni medidas de presión encaminadas a violentar las leyes que democráticamente nos hemos dado entre todos. Creemos firmemente en el desarrollo sostenible, sobre todo en un entorno tan especial como el de Doñana, pero la preservación del medio ambiente, un derecho de toda la ciudadanía, no puede estar hipotecada por el interés particular de unos pocos", ha finalizado el secretario de Organización.