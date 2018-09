Rivera: Díaz decidió no cumplir para ir "a elecciones antes de la sentencia de los ERE"

Actualizado 21/09/2018 11:28:39 CET

HUELVA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, se ha mostrado convencido este viernes de que el PSOE-A y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, decidieron no cumplir la parte relativa a la regeneración política del acuerdo que mantenían con su formación en esta comunidad, para poder convocar las elecciones autonómicas "antes de que salga" la sentencia judicial por el caso de los ERE irregulares.

Durante su intervención, en la sede de la Federación Onubense de Empresarios, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Rivera se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre la decisión de Cs Andalucía de romper hace un par de semanas el acuerdo de investidura que mantenía con el PSOE-A por la negativa de éste a cumplir con medidas de regeneración política que se contemplaban en el mismo, como la eliminación de aforamientos en la comunidad.

Rivera ha expresado que le hubiera gustado que se hubiera agotado hasta el último minuto el acuerdo de investidura, porque querría decir que se ha cumplido en su totalidad y ha destacado que se han logrado sacar adelante asuntos muy importantes del mismo, como las medidas para los autónomos, reducción de impuestos o la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Sin embargo, cuando se trata de hablar de regeneración, según ha apuntado, el PSOE-A y el PP-A "salen corriendo, tienen alergia".

En su opinión, el "calendario judicial está presente en las decisiones del PSOE-A y a nadie se le escapa que la sentencia de los ERE estará al caer en los próximos meses" y podría ser una sentencia "condenatoria". "El PSOE-A, tras 37 años gobernando y con una sentencia a la vista, ha decidido que mejor no cumplir el acuerdo para ir antes a las elecciones de que caiga la sentencia judicial, vamos a hablar claro", según ha sentenciado Rivera.

Ha agregado que la política andaluza "no puede depender de los juzgados". "Condenen o no a Chaves y a Griñám, los andaluces bastante tienen con aguantar la corrupción que han aguantado estos años como para que encima les condicionen la política", ha apuntado el dirigente de Cs, para quien después de 37 años de un Gobierno del mismo color "no es sano no es bueno, porque no se abren ventanas, se crean redes clientelares, cae la ambición, y reinan el conformismo, enchufismo o los chiringuitos políticos".

Para Albert Rivera, Andalucía necesita un "cambio tranquilo, no radical como el que plantea Podemos, sino moderado, que busque consensos y haga reformas" y es el que representa Ciudadanos. "Nos toca a nosotros ahora intentar liderar una mayoría de cambio para que haya un gobierno nuevo que ilusione de nuevo a los andaluces", según ha apuntado Rivera, quien ha agregado que el PP-A, pese a las numerosas ocasiones que ha tenido, no ha sido capaz de lograr ese cambio en esta comunidad.

De hecho, según ha añadido, Cs, con sólo nueve escaños en su primera vez en el Parlamento andaluz, ha conseguido más cosas que el PP-A en 37 años en la oposición.

Ha agregado que Cs, cuando ya ha pasado esta etapa "primeriza" en el Parlamento andaluz, ahora quiere ganar al PSOE-A, "pero no por una ambición de victoria", sino porque Andalucía merece un "presidente que dialogue y que no sea prepotente; que se lleve bien con su partido a nivel nacional y no que esté enfrentado con sus líderes nacionales", y que tienda la mano a la derecha y a la izquierda para llegar a acuerdos y no que los enfrente.

Asimismo, ha querido dejar claro que Ciudadanos, con Juan Marín como candidatos a la Presidencia de la Junta, quiere salir a ganar en las próximas elecciones andaluzas y, consciente de que las mayorías absolutas ya son complicadas en España, ha querido dejar claro que los populistas, "ni a la vuelta de la esquina". Ha apuntado que no sabe si Susana Díaz podría decir "lo mismo".

De otro lado, Albert Rivera ha señalado que, a diferencia de lo que ocurre a otros líderes nacionales, a él sí le dejan venir a Andalucía "cuando quiera" y existe una sintonía total con la dirección andaluza de Cs. "Nosotros trabajamos en equipo y nadie esconde a sus líderes nacionales", según ha sentenciado Rivera, quien ha apuntado que a él no le tienen "puesta la línea como le ocurre a Pedro Sánchez con Susana Díaz".