La Subdelegación anuncia que en un plazo máximo de 10 días los regantes de El Fresno tendrán concesión definitiva

Actualizado 23/08/2018 20:04:28 CET

HUELVA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha anunciado este jueves que en un plazo máximo de diez días los comuneros de la Comunidad de Regantes de El Fresno tendrán "una solución definitiva" que dé vía libre a sus concesiones de agua para el riego de sus 500 hectáreas.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa Parralo, que ha señalado que este ha sido el resultado del encuentro a más alto nivel que han mantenido representantes de la Secretaría de Estado, la Dirección General del Agua, la Abogacía del Estado y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid.

De este modo, como ha explicado la subdelegada, la reunión ha concluido con "el compromiso expreso" de, en un plazo máximo de diez días, dar una solución definitiva que garantice sus riegos a la Comunidad de Regantes de El Fresno.

En concreto, hay que recordar que este pasado lunes la Comunidad de Regantes El Fresno cortó de forma definitiva el suministro de agua superficial al no contar con la prórroga necesaria en sus concesiones temporales de agua, que permitían el riego a unas 500 hectáreas. Por ello, Parralo ha señalado que en este tiempo se han desarrollado una serie de reuniones para dar una respuesta a este colectivo y solventar los problemas de carácter legal que así lo impedían.

Por ello, ha explicado que, dentro del marco de la legalidad, en diez días se otorgará "la solución definitiva" tras limar "los flecos legales" que quedan pendientes y para lo que se ha trabajado todo este tiempo. Se trata de concretar la solución para que cuenten con concesiones definitivas para el riego con agua superficial y todo, contando con todos los parabienes legales.

En concreto, como ha proseguido, se va a dar una respuesta a los regantes de El Fresno que aglutina a 31 explotaciones con 141 hectáreas en Moguer, a 79 explotaciones con 250 hectáreas en Lucena del Puerto y a 113 hectáreas de 28 explotaciones en Bonares. Unas 500 hectáreas que contarán, como ha indicado la subdelegada, con una "solución definitiva".

Por ello, preguntada por si había contactado con la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, los cuales tienen previsto concentrarse este viernes a las puertas de la Subdelegación, ha mostrado su respeto por las movilizaciones de este colectivo y ha indicado que ha informado al alcalde de Moguer para que dé traslado de todo este contenido a los representantes de los agricultores. La subdelegada ha querido dejar claro a los regantes que "no es una promesa más, no es un parche sino una solución definitiva". "No se trata de concesiones en precario, de algo transitorio", ha agregado.

Asimismo, la subdelegada del Gobierno en Huelva ha precisado que a dicho encuentro han asistido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y la subsecretaria de Estado, Juana María Lázaro, así como también han asistido el director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, Francisco Javier Cachón de Mesa; el director General del Agua, Manuel Meléndez; el subdirector General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, Carlos Moreno; el comisario de Aguas de la CHG, Alejandro Rodríguez; y el representante de la Abogacía del Estado.

Según ha explicado Parralo se ha tratado de una intensa reunión, de más de cuatro horas de duración, que evidencia que en este tiempo se han desarrollado distintos encuentros, "se ha trabajado sin descanso" y "en continua comunicación con los regantes y alcaldes de los municipios afectados", al tiempo que ha puesto en valor el trabajo coordinado con la Delegación del Gobierno en Andalucía, los alcaldes y la propia Subdelegación del Gobierno en Huelva.

Parralo ha contrastado la forma de proceder del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez con la actuación del Ejecutivo anterior del PP, el cual ofreció "parches" y medidas "temporales" y con miras, a su juicio, "cortoplacistas".

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Por su parte, en una nota de prensa, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha defendido la legitimidad de riego para estas tierras, catalogadas como regadíos según el Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, para las que existe una transferencia aprobada de 4,99 hectómetros cúbicos.

En este sentido, ha sentenciado que "esta solución definitiva, que será presentada en la primera semana de septiembre a los agricultores afectados, será definitiva para todos ellos, sea cual sea su circunstancia, con todos los parabienes legales que conlleva una situación tan complicada como ésta".

Se trata, como han indicado, de "una semana de grandes esfuerzos que ha culminado en esta reunión con los máximos representantes del Ministerio de Transición Ecológica, a los que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha apremiado a encontrar una solución definitiva que termine con la "delicada situación de los más de 400 comuneros a los que el anterior ejecutivo del PP prometió unas concesiones definitivas que nunca llegaron y unas autorizaciones temporales ya agotadas, a cambio del cierre de sus pozos".

Páez también ha destacado que, "desde su llegada a la presidencia de la CHG, se ha puesto a trabajar para solucionar el problema que el Partido Popular bloqueó con su abstención a la iniciativa presentada por el PSOE, gracias a la que ahora no estaríamos en esta situación sino que los agricultores contarían ya con una solución definitiva en vez de prorrogar soluciones temporales".

"Ya se está trabajando codo con codo con el Ministerio, completamente coordinados e implicados, con una disposición política y técnica fuera de toda duda", ha dicho. "Nuestros regantes del Condado tendrán agua para sus cultivos", ha remarcado.

Tras la reunión, Páez se ha mostrado satisfecho con el clima de total colaboración del Ministerio para continuar trabajando en una solución definitiva. Además ha recordado que ha sido "el PSOE el que ha dado impulso a la Ley del Trasvase del Condado, tomada en consideración por el Congreso de los Diputados el pasado junio, a diferencia del PP, que se abstuvo cuando el PSOE presentó, en enero de 2015, la Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno del PP la tramitación de esta transferencia".