El TSJA desestima el recurso de MAS y da la razón al Ayuntamiento de Valverde sobre su salida de Giahsa

Actualizado 02/05/2013 21:14:54 CET

HUELVA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por la Mancomunidad de Servicios de la Provincia (MAS) y su empresa instrumental Giahsa contra el Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva) por su salida de la Mancomunidad, según ha informado el Consistorio en una nota.

Se trata de la "segunda vez" que la justicia le da la razón al Consistorio valverdeño, después de que en octubre de 2012 la sala de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva ya sentenciara que la separación de Valverde de la MAS y el proceso de adjudicación de los servicios del agua y la basura eran "acordes a la normativa y, por lo tanto, no se podían anular".

Tras hacer pública la sentencia, el concejal de Economía y Hacienda, José Domingo Doblado, ha pedido a Giahsa "que deje tranquilos a los valverdeños".

A su juicio, "Giahsa ha tenido dos años oscuros de gestión en Valverde, donde las obras no se realizaban, los contenedores estaban sucios, la basura se recogía de manera nefasta, el precio del agua era desorbitado, no había oficina de atención al ciudadano y, para colmo, no cumplió económicamente lo pactado".

Por ello, Doblado no entiende por qué la oposición --PSOE e IU-- ha puesto siempre "en duda" un proceso de separación y de adjudicación que "ha sido totalmente transparente" y le pide que dejen de defender los intereses de la MAS y de Giahsa y defiendan los intereses de los valverdeños.

"No tienen un proyecto político, no hablan con los ciudadanos, están desaparecidos en combate, sólo quieren crispar, aprovechar cualquier tema para montar jaleos. La justicia le vuelve a dar la razón al pueblo de Valverde y se la quita a Giahsa, a ver si ahora el PSOE e IU se ponen de parte de los valverdeños y dejan de defender los intereses de su partido".

El edil del Partido Popular ha remarcado "el servicio de calidad" que prestan ahora las empresas concesionarias del ciclo integral del agua y la recogida de basuras.

"La alcaldesa, Loles López, ha apostado muy fuerte para que Valverde del Camino tuviera nuevas empresas que cumplieran las necesidades de los vecinos, arreglaran los problemas, dispusieran oficinas del ciudadanos en el propio municipio, realizaran bonificaciones en las facturas, aportaran nueva maquinaria, colocaran nuevos contenedores y, además, ayudaran financieramente a las arcas del Ayuntamiento", ha concluido.