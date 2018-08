UGT-FICA se desmarca del acuerdo del convenio del campo en Huelva, que ve "insuficiente" para los trabajadores

Publicado 25/07/2018 10:31:44 CET

El secretario general UGT-FICA en Huelva, Luciano Gómez, ha señalado que el sindicato se ha desmarcado del acuerdo alcanzado entre la patronal Asaja y CCOO sobre el convenio colectivo del sector del campo, puesto que este preacuerdo es "insuficiente" para los trabajadores. De hecho, el sindicato contempla una serie de medidas, incluso la impugnación del convenio, para defender unas "mejores condiciones" para el sector.

En un comunicado, considera "incomprensiblemente precipitado" este acuerdo, ya que "no se han contemplado y negociado adecuadamente todos los temas en litigio".

Para UGT-FICA, "es insuficiente, visto la desventaja que tiene con otros convenios de Andalucía, y porque no refleja las expectativas que todos los trabajadores y trabajadoras del campo onubense tenían en esta negociación en materia económica, de estabilidad en el empleo y en seguridad y salud".

De este modo, ha remarcado que les parece "insuficiente" la subida salarial de un dos por ciento cada año, "muy lejos del tres por ciento cada año que contempla el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, (ANC)" a cambio de una flexibilización horaria bastante "onerosa y perjudicial" y que además, tampoco, se contempla "la adecuación normativa y modernización del Articulado en este Convenio fiándolo todo a unas comisiones de redacción para incorporarlo en el futuro al texto del convenio".

Por ello, el sindicato seguirá reivindicando "mejoras justas" para equiparar este convenio al resto de convenios andaluces y sobre todo, que haga posible "la dignificación del trabajo en los campos onubenses, especialmente en los de producción de frutos rojos y cítricos onubenses".

Así, realizarán asambleas informativas en cada una de las comarcas y establecerán un plan de acción, el cual pasará por la impugnación del convenio al "no tener la representatividad que se requiere legalmente", así como plantearán las movilizaciones que sean necesarias para defender los intereses de los trabajadores del sector.

Desde UGT-FICA han hecho un llamamiento a los empresarios para que "no tomen atajos y se sienten de buena fe" para negociar unas condiciones que sirvan para "no continuar con la degradación en la imagen de un sector fundamental para la economía provincial". "Creemos que no es la mejor de las perspectivas para las próximas temporadas, que la paz social en el campo onubense no esté suficientemente garantizada", ha concluido Gómez.