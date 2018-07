El espectáculo 'Planeta Jondo' abre esta noche la programación cultural de los cursos de La Rábida

Publicado 09/07/2018 15:47:44 CET

LA RÁBIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Planeta Jondo' abre este lunes a partir de las 22.00 horas las actividades culturales paralelas a los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de La Rábida (Huelva).

Según informa la organización, 'Planeta Jondo' es un espectáculo que nace de la inquietud de seis jóvenes músicos onubenses, que han plasmado en un proyecto el diálogo entre el flamenco tradicional y otras músicas de raíz --como la cubana o la argentina--el jazz y la electrónica y han abierto un camino experimental de nuevos matices.

En referencia a la trayectoria del grupo, ha destacado que comienza a gestarse a finales de 2014, cuando sus miembros coinciden en una producción creada exclusivamente para el festival 'Luna de Verano' que anualmente se programa en la localidad de Moguer.

Las actividades culturales paralelas a los cursos seguirán este martes con el concierto de jazz de 'Champian Fulton Trio', espectáculo que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

Champian Fulton es una pianista de jazz y vocalista de referencia internacional. El músico ha crecido escuchando música y, tanto su madre como su padre Stephen Fulton, trompetista de jazz y docente, habían reconocido desde temprana edad su interés por la música. La presencia de varios músicos amigos de su padre, como Clark Terry y Major Holley, han inspirado su temprano interés en la música de jazz.

Realizó su primer concierto remunerado con sólo diez años, actuando junto a su propia banda en el 75 cumpleaños de Clark Terry. "Desde entonces sus aptitudes pianísticas y vocales han sido reconocidas como distintivas y sofisticadas por colegas y críticos", ha profundizado.

Actualmente, el artista ha actuado en clubs de jazz de Nueva York y en salas de concierto por todo el mundo y ha tocado con músicos como: Lou Donaldson, Frank Wess, Eric Alexander, Buster Williams y Louis Hayes.

Champian cuenta con los siguientes álbumes: Champian with David Berger & the Sultans of Swing, Sometimes I'm Happy , The breeze and I y Champian Sings and Swings. El quinto álbum de Champian, Change Partners: Live at the Yardbird Suite, ha sido grabado en directo durante una gira en Canadá.