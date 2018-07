Valderas cree que la expropiación planteada en San Juan del Puerto "obedece más a un mandato partidista"

Actualizado 02/05/2013 18:57:27 CET

HUELVA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, cree que la creación de una comisión en San Juan del Puerto que gestionará el procedimiento de expropiación de las viviendas que actualmente posee la Junta de Andalucía en el municipio y que se encuentran deshabitadas "obedece más a un mandato partidista".

En rueda de prensa en Huelva, Valderas ha enfatizado que "hay dirigentes que a veces hacen de 'frikis'" porque, según ha explicado, ha tenido la oportunidad de ver al alcalde de San Juan del Puerto, el 'popular' Juan Carlos Duarte, estos días atrás y "no me dijo ni esta boca es mía y soy el vicepresidente de la Junta de Andalucía y me lo podría haber dicho".

Por todo ello, cree que el anuncio hecho "obedece más a un mandato partidista", a lo que ha añadido que lo hace "en nombre del PP pues si alguien ve el argumentario del PP contra el decreto, pues es clavado".

En clave provincial también se ha referido a la situación de los recolocables de astilleros de Huelva, a los que el próximo 8 de mayo se le acaban las prestaciones, y ha destacado "el diálogo permanente" entre el Gobierno andaluz y el colectivo, indicando además que en los próximos días se celebrará una reunión con el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, "con el fin de abrir el campo de posibilidades de creación de empleo, inversión industrial y minera en la provincia de Huelva, que nos permita cumplir determinados compromisos".

A su vez, se ha referido a la reivindicación que están realizando estos trabajadores y la ha calificado de "actitud positiva". En este punto, ha subrayado que es "lógico que los políticos nos llevemos un refregón, estuviera bueno que lo hiciéramos todo bien".

Por último, ha subrayado que próximamente van a realizar una visita a Cotnsa para dialogar con el empresario y ver "las condiciones de empleabilidad de estas personas".