Valderas: Monago quiere "corregir" ahora la "irresponsabilidad de no haber aprovechado" el límite del 1,5% de déficit

Actualizado 02/05/2013 18:12:13 CET

HUELVA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, se ha pronunciado este jueves sobre la posición de rechazo del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, a que el Gobierno central acepte relajar los objetivos de déficit de forma distinta para cada comunidad autónoma porque "desincentiva" a las cumplidoras como Extremadura y podría llevar "al absurdo de que en los próximos años nadie cumpla porque no tiene consecuencias cumplir".

En rueda de prensa en Huelva y preguntado por esta cuestión, Valderas ha criticado esta actitud, así como que "no actúe ni aprovechando el límite de 1,5 por ciento".

En este sentido, ha manifestado que, a su juicio, Monago "lo ha hecho tan mal que se pregunta qué es lo que he hecho que no he llegado ni a lo que me permitía el Gobierno", y ha lamentado que un gobernante "con el nivel de parados que hay en Extremadura y de necesidades en materia educativa, sanitaria y de inversiones, resulta que no actúa ni aprovechando el límite de 1,5 por ciento".

"Nunca ha sido ser un buen gobernante tener una cuenta o una posibilidad no utilizada, que vale para el ahorro y para la inversión", ha enfatizado Diego Valderas, indicando además que a él "siempre" le enseñaron que "lo importante es responder a las demandas de los ciudadanos desde la responsabilidad y Monago se ha dado cuenta de que el año pasado cometió una irresponsabilidad y quiere corregirla, pero ese es su problema", ha concluido.